Irregularitats en l'accés al Cos d’Agents Rurals posen en dubte la prova de selecció

per Pol Nadal

Aquest diari ha pogut saber que diversos aspirants han denunciat formalment davant del Tribunal Qualificador greus incidències durant la realització del test aptitudinal del procés selectiu per a accedir al Cos d’Agents Rurals (convocatòria DGAR/1/24/AG), dut a terme el passat 14 de juny de 2025.

Les al·legacions presentades pels interessats documenten vulneracions greus dels principis d’igualtat, transparència i equitat que haurien de regir qualsevol oposició pública. Segons ells, entre les anomalies més destacades es troben:

Accés anticipat a l’examen a l’aula 111: alguns aspirants van poder obrir el llibret d’examen abans del temps oficial, contravenint les normes generals.

| Canva

Errada greu a l’aula 304: es va repartir un full de respostes incorrecte, obligant els aspirants a transcriure les seves respostes fora de temps, sense cap supervisió rigorosa.

Desigualtat informativa a l’aula 102: no es van llegir ni explicar les preguntes d’exemple abans de començar la prova, a diferència de la resta d’aules.

Manca de claredat sobre les preguntes anul·lades: els llibrets contenien preguntes no vàlides que no estaven marcades, generant confusió i pèrdua de temps entre els participants.

Què demanen?

Les persones signants de les al·legacions demanen, com a mínim, la repetició de la prova en condicions d’equitat real o, subsidiàriament, que no es computi la prova aptitudinal dins del procés, o bé que s’atorgui una qualificació comuna d’apte per evitar un greuge comparatiu.

| Canva

Aquestes denúncies volen contribuir a preservar la confiança en els processos selectius públics i garantir que totes les persones opositores siguin valorades amb els mateixos criteris i condicions.

Màxima difusió

Des de XCatalunya.cat volem donar la màxima difusió a aquesta reivindicació dels agents rurals i compartim la seva queixa i les seves peticions. Estarem atents i pendents de la resposta de l'organisme corresponent i de si les seves al·legacions arriben a bon port.

Concretament, els afectats envien aquestes al·legacions al Tribunal Qualificador del procés selectiu de la convocatòria , per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (convocatòria DGAR/1/24/AG).