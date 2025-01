El Meteocat avisa: No t'acostis a la platja en dues comarques divendres

Els últims dies de gener tancaran amb un panorama marítim revoltat a la costa nord de Catalunya. Encara que el mar ha ofert moments de calma al llarg de la setmana, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per a la jornada de divendres, centrat especialment en l'estat de la mar.

Les previsions apunten a la possibilitat d'onades que superin els 2,5 metres (maregassa), cosa que suposa un risc evident per a l'activitat a la platja i per a aquells que s'aventurin a practicar esports nàutics. L'avís, amb un grau de perill d'1/6 (nivell moderat), afectarà concretament dues comarques del litoral gironí: l'Alt Empordà i el Baix Empordà.

Aquests territoris, coneguts per l'espectacularitat de les seves cales i per un turisme de costa molt actiu, registraran un episodi d'onatge que s'iniciarà a primera hora de divendres (cap a les 07:00 h) i es mantindrà, almenys, fins a les 19:00 h. La causa principal és l'entrada d'un front procedent del nord, que afavorirà la formació d'onades considerables i vents de component nord que agitaran encara més la superfície marina.

El Meteocat ha destacat que l'altura de les onades podrà assolir o superar els 2,5 metres en nombrosos punts, cosa que es tradueix en un mar de fons que pot dificultar l'accés a les platges i incrementar el risc de corrents. Aquesta situació de maregassa, encara que no es troba en nivells extrems, sí que pot provocar accidents si no es prenen les precaucions necessàries.

Avís de les autoritats als habitants d'aquestes zones

Les autoritats locals insisteixen en la recomanació d'evitar la línia de costa i els espigons, així com en mantenir una distància de seguretat amb qualsevol zona que rebi l'embat directe de les onades.

Així mateix es recorda als navegants i pescadors que consultin amb freqüència els parts meteorològics, ja que la combinació de vent i onatge podria derivar en condicions molt adverses per a la navegació, especialment en embarcacions d'esbarjo. De la mateixa manera, els passejos marítims i els ports esportius poden veure's afectats si el mar supera els nivells habituals i esquitxa amb força en les zones més exposades.

L'avís de situació meteorològica de perill no comporta, per si sol, el tancament de platges o accessos al litoral, però cada municipi pot implementar mesures addicionals, com assenyalar zones o impedir el pas a embarcadors quan les condicions resultin perilloses. Així, és aconsellable mantenir-se atent als comunicats dels ajuntaments i a la informació actualitzada que ofereixen les xarxes socials oficials.

Temperatures estables

La previsió indica que, més enllà de l'onatge, les temperatures no registraran canvis dràstics, per la qual cosa bona part del litoral català conservarà un ambient relativament suau. No obstant això, el temporal marítim podria coincidir amb vents del nord i nord-oest, cosa que augmentarà la sensació de fred i contribuirà a la formació d'aquestes onades de més de dos metres. Segons els experts, l'episodi no s'estendrà més enllà de la tarda de divendres, però convé extremar la prudència mentre l'avís romangui vigent.