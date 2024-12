Meteocat anuncia risc per vent intens a mitja Catalunya: Comarques afectades

Aquest final de desembre està sent marcat per la inestabilitat meteorològica i el fred a Catalunya. Després de dies amb temperatures baixes i episodis de precipitacions intenses, la situació climàtica continua sent complicada. Ara, el vent se suma a la llista de fenòmens adversos que estan afectant diverses comarques.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per risc meteorològic a causa de les fortes ratxes de vent. L'avís estarà vigent durant la jornada del dijous 19 de desembre, especialment a la meitat sud de Catalunya. Les previsions apunten que el fenomen podria estendre's fins al divendres en algunes zones.

Comarques en alerta per forts vents

Segons la informació proporcionada per Meteocat, es preveu la possibilitat de ratxes de vent que superin els 20 metres per segon. L'avís afecta principalment comarques del sud i al Pirineu català. L'alerta es troba en nivell 1 sobre 6, cosa que indica un risc baix, però no per això menys rellevant.

El mapa compartit per l'organisme mostra amb claredat les zones afectades. Les comarques més exposades estan localitzades al nord-oest i sud del país. La situació s'anirà actualitzant a mesura que avancin les hores i es disposi de noves dades.

| PixaBay, Efraimstochter

El pronòstic també indica que el vent podria ser molt més intens en cotes altes, especialment al Pirineu i en punts elevats de la franja sud del territori.

Evolució del fenomen

El risc màxim de vent se centrarà entre les 19:00 hores del dijous i la matinada del divendres. Durant aquest període, les ratxes podrien superar el límit representatiu marcat per Meteocat. Tanmateix, l'avís també contempla la possibilitat d'una millora progressiva de la situació al matí del divendres.

En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya insisteix que les previsions són aproximades i que qualsevol canvi significatiu serà comunicat de manera immediata. La combinació entre vent i temperatures baixes podria incrementar la sensació tèrmica de fred en diverses zones.

Mesures de prevenció davant fortes ratxes de vent

Davant episodis de vent intens, és fonamental extremar les precaucions per evitar riscos innecessaris. Meteocat recomana assegurar bé els objectes que puguin volar-se, com tendals, testos o mobiliari exterior. També és important evitar activitats a l'aire lliure en zones exposades, com muntanyes o costes.

En cas de desplaçaments per carretera, es recomana conduir amb precaució, especialment en zones elevades o obertes. Els vehicles grans i els ciclistes han de prestar atenció addicional al possible impacte de les ratxes de vent.

Finalment, és aconsellable mantenir-se informat a través dels canals oficials de Meteocat i evitar difondre informacions no verificades. La previsió de vent intens suposa un nou repte per als catalans en un desembre marcat per la meteorologia adversa. La col·laboració i la prudència seran claus per superar aquesta nova situació sense incidents.