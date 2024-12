Oficial Meteocat: El canvi brusc de temps que està a punt d'arribar

per Sergi Guillén

La setmana que deixem enrere ha estat protagonitzada pel fred i les pluges a gran part de Catalunya. Moltes localitats han patit un descens acusat de les temperatures, acompanyat de precipitacions intenses que han marcat el paisatge tardorenc. Aquest panorama hivernal ha generat algunes molèsties, però també ha beneficiat els aqüífers i el terreny agrícola.

Tot i això, tot apunta que aquesta situació farà un gir radical en els propers dies. Segons informa Meteocat, Catalunya es prepara per a un canvi brusc de temps que portarà condicions molt més agradables. L'anticicló pren el protagonisme i deixa enrere les pluges.

Una setmana marcada per l'anticicló

Les previsions a mitjà termini, compartides per Meteocat, anuncien un predomini de l'anticicló a Catalunya. El sol serà el protagonista, amb jornades majoritàriament clares i temperatures a l'alça.

Aquesta situació s'iniciarà el diumenge i es consolidarà al llarg de la setmana. Els bancs de boira també faran acte de presència, especialment a zones interiors i depressions, sent persistents en alguns casos.

| Getty Images Pro

La transició cap a aquesta nova fase serà gradual, però evident. El mapa meteorològic deixa clar que el sol dominarà el cel de Catalunya durant els propers dies. A partir de dilluns, s'espera una pujada progressiva de les temperatures, que podrien arribar a valors superiors als habituals per a aquesta època.

Boires i temperatures en augment

Tot i l'ambient assolellat, les boires seran un element recurrent a zones com la Plana de Vic o la Depressió Central. Aquestes condicions poden dificultar la visibilitat, especialment durant les primeres hores del matí. Això no obstant, un cop dissipades, l'ambient serà agradable i propici per a activitats a l'aire lliure.

Pel que fa a les temperatures, els valors nocturns continuaran sent frescos, però els diürns experimentaran un notable ascens. Aquest canvi resultarà en dies més temperats i menys propis de la tardor que del final de l'estiu.

L'anticicló, clau en el canvi de temps

L'anticicló és un fenomen meteorològic associat a cels clars i estabilitat atmosfèrica. Aquesta vegada, serà el responsable de frenar l'avenç de nous fronts plujosos cap a Catalunya.

Això implica que les pluges donaran una treva i els dies assolellats es prolongaran. Tot i això, aquest tipus de situació també pot afavorir l'acumulació de contaminants en àrees urbanes.

El canvi de temps portarà alleujament per a molts, especialment a l'àmbit agrícola i en sectors que depenen de les activitats a l'aire lliure. Tot i això, no s'han de descuidar els possibles efectes negatius, com la persistència de boires o l'augment de la contaminació.

Catalunya es prepara per a una setmana de transició cap a un clima molt més agradable, amb l'esperança que aquest temps estable permeti gaudir de les activitats quotidianes.