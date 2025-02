El Meteocat anuncia pluges a mitja setmana: Zones afectades

El clima a Catalunya ofereix canvis continus, i cada previsió es converteix en un motiu d'atenció per a aquells que planegen les seves activitats a l'aire lliure o han de desplaçar-se diàriament. En aquesta ocasió, el Meteocat ha emès un avís especial per a mitjans de setmana, quan una nova pertorbació podria arribar a l'oest del país i estendre's cap al nord-est durant el dijous.

Aquest fenomen podria alterar la relativa estabilitat dels últims dies, generant precipitacions que, si bé no es presenten com especialment torrencials, sí que poden afectar la mobilitat i els plans d'aquells que resideixen o transiten per la regió.

Malgrat ser un fenomen propi de les estacions de transició, els meteoròlegs insisteixen que la calor hivernal que s'ha viscut recentment pot influir en la forma en què es desenvoluparan les pluges. Aquestes no arribaran, segons les estimacions, de manera uniforme a tot el territori. Serà un procés paulatí, amb major concentració en algunes comarques, però que es podrà percebre al llarg de tota la setmana.

Dimecres: primer impacte de la pertorbació

La jornada de dimecres es llevarà amb nuvolositat variable a gran part de Catalunya. No obstant això, serà a la tarda quan la situació atmosfèrica comenci a inestabilitzar-se de manera més clara en els sectors oest del país. S'espera que apareguin ruixats d'intensitat moderada, acompanyats de vents ratxats en algunes zones. Les comarques del Segrià, la Noguera i el Priorat podrien experimentar pluges intermitents, que tendiran a desplaçar-se cap a l'interior a mesura que avanci el dia.

Segons les previsions del Meteocat, les temperatures es mantindran en valors suaus durant la major part de la jornada, amb mínimes al voltant dels 8-10 ºC i màximes que rondaran els 15-17 ºC. Aquesta amplitud tèrmica, combinada amb l'entrada d'aire humit, serà clau per afavorir la formació de núvols carregats d'aigua. No es descarta que en zones de muntanya es produeixin precipitacions de major consideració.

Zones més afectades el dimecres

Interior de Lleida, el sector sud-occidental de Tarragona i àrees muntanyoses de la Franja seran les més afectades.

Davant aquestes previsions, les autoritats recomanen precaució en els desplaçaments de tarda i nit, especialment si les pluges coincideixen amb hores de poca visibilitat o amb trams de carretera susceptibles a bassals d'aigua.

Dijous: la pluja avança cap al nord-est

El dijous la pertorbació seguirà el seu camí cap al nord-est, deixant un escenari d'inestabilitat en comarques com l'Alt Empordà, el Gironès i la Selva, així com en alguns punts del Maresme. És possible que en aquestes àrees les pluges no assoleixin la mateixa intensitat que a l'oest el dia anterior, però sí que podrien mantenir-se durant més hores.

En termes de vent, s'espera que la tramuntana guanyi presència al nord-est, encara que no amb la força d'episodis anteriors. No obstant això, aquest factor podria complicar la navegació a la Costa Brava i dificultar el desenvolupament d'activitats marítimes. Des de Meteocat es recomana als navegants i amants dels esports aquàtics que consultin els butlletins marítims abans de sortir al mar.

La tendència cap a la tarda és que les pluges vagin remetent. No obstant això, els experts subratllen la necessitat de mantenir la prudència, ja que la inestabilitat atmosfèrica podria provocar ruixats locals de forma aïllada.