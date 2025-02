Gir de 180 graus en el temps a partir de l'inici de setmana

per Mireia Puig

El temps a Catalunya farà un gir notable en els pròxims dies. Després d'un cap de setmana d'estabilitat, les temperatures tornaran a pujar a partir de dilluns, marcant una tendència que es consolidarà a l'inici de la setmana. Encara que els cels continuaran mostrant certa nuvolositat, l'ambient es tornarà més temperat, allunyant-se del fred de dies anteriors.

Les temperatures pugen de manera generalitzada

El Meteocat ja ha avançat que els valors tèrmics experimentaran un repunt a tota Catalunya. Aquest ascens es notarà especialment a les comarques interiors i a la costa, on els termòmetres superaran els registres de jornades prèvies. Un respir per a aquells que han sentit el fred amb més intensitat en les últimes setmanes, encara que la nuvolositat no desapareixerà del tot.

Diumenge serà l'últim dia amb temperatures més contingudes, però amb una atmosfera majoritàriament assolellada a l'oest i sud del territori. A mesura que avanci la jornada, la nuvolositat començarà a guanyar terreny a la meitat nord, anticipant els canvis que portarà dilluns.

| Getty Images, codenamerahul, XCatalunya

Setmana més càlida, però amb cels variables

Dilluns marcarà l'inici d'aquest ascens tèrmic, amb una pujada de temperatures més evident a les hores centrals del dia. La presència de núvols serà més notable al centre i nord de Catalunya, encara que no s'esperen precipitacions destacables.

Dimarts continuarà amb aquesta tendència, consolidant un ambient més suau a tota la regió. No obstant això, la nuvolositat seguirà present, especialment al Pirineu i el litoral nord, on el cel romandrà més cobert. Malgrat això, els termòmetres seguiran a l'alça, deixant un ambient més primaveral que hivernal.

Aquest canvi en el temps suposa una transició cap a temperatures més agradables, encara que amb cels que continuaran jugant a despistar. Un inici de setmana amb més suavitat tèrmica, però sense la plena estabilitat que molts desitjarien.