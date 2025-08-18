El Meteocat anuncia pluges durant 48 hores seguides: On afectaran

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès nous avisos per episodis de pluges intenses que afectaran diverses comarques del territori entre dilluns 18 i dimecres 20 d'agost. L'organisme adverteix que les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
Segons el comunicat, el grau de perill se situa en un màxim de 2 sobre 6, cosa que correspon a un nivell groc. Tot i que no es tracta de l'alerta més elevada, Meteocat insisteix en extremar la precaució en els desplaçaments i als punts on sovint es registren acumulacions d'aigua.
Pluges acompanyades de tempesta i pedra
Els mapes d'evolució del risc mostren que les pluges es concentraran especialment al nord i nord-est de Catalunya. Igualment, es podrien registrar ruixats en altres punts del territori. L'avís destaca que les precipitacions no vindran soles: sovint aniran acompanyades de tempestes elèctriques.
A més de la pluja intensa, Meteocat assenyala la possibilitat de ratxes fortes de vent, sobretot al prelitoral i zones de muntanya. Aquest factor incrementa el risc de caiguda de branques, arbres i objectes mal assegurats. Es recomana assegurar elements exteriors com tendals o testos.
Evolució de l'episodi
L'episodi de pluges intenses va començar dilluns a la tarda, amb un nivell de risc de 2/6. Continuarà actiu durant tota la jornada de dimarts i part de dimecres. Segons la previsió, dimarts serà el dia més complicat, amb zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central en avís per acumulacions significatives en intervals curts.
Durant la matinada de dimecres, el risc tendirà a localitzar-se en comarques interiors, com Osona, Bages i Anoia. A mesura que avanci la jornada, s'espera que el fenomen perdi intensitat fins a desaparèixer.
Zones més afectades
Els mapes publicats per Meteocat assenyalen que dilluns i dimarts la franja nord del país, des de les comarques pirinenques fins a la costa del Maresme, és la més vulnerable a l'episodi. Dimecres, en canvi, l'alerta es restringirà principalment a zones més reduïdes a l'interior de Catalunya.
En total, més d'una vintena de comarques es veuran en algun moment sota avís groc per precipitacions intenses. La distribució del fenomen serà de caràcter local, cosa que significa que no totes les localitats d'una mateixa comarca experimentaran la mateixa afectació.
Un estiu marcat per la inestabilitat
L'episodi de pluges arriba després de diverses setmanes de calor intensa i tempestes intermitents que han marcat l'estiu a Catalunya. Tot i que les precipitacions alleugen la sequera acumulada, el fet que es concentrin en tan poc temps genera problemes d'escorrentia, inundacions locals i danys agrícoles.
Amb aquest avís, Catalunya afronta tres dies d'especial vigilància meteorològica. Tot i que el nivell de perill no és dels més alts, la intensitat puntual dels ruixats pot causar incidències rellevants. Per això, les autoritats fan una crida a la prudència i a seguir de prop les recomanacions oficials.