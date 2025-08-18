Ahir, 17 d’agost de 2025, Ripoll va commemorar les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de 2017 amb un acte “senzill però carregat d’honestedat”, presidit per la batllessa Sílvia Orriols. L’homenatge va incloure una ofrena floral, un minut de silenci i la intervenció d’una de les supervivents, que va compartir les seves vivències i record de la tragèdia.
Orriols va subratllar que la vila reafirma el seu rebuig al “fonamentalisme islàmic que atempta contra Occident i pretén manllevar-nos els drets i llibertats de què gaudim”.
Aquest acte local va seguir la commemoració central a Barcelona, on també hi van participar els regidors Anna Flores i Guillem Barranqueras. Orriols ha posat de relleu que mantenir viva la memòria és essencial perquè “la barbàrie no es repeteixi mai més”.
L’any passat, Ripoll va inaugurar el monòlit commemoratiu amb plaques dedicades a les 16 víctimes, obra de Domènec Batalla i en col·laboració amb la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT), establint un precedent de record i memòria actiu que es manté amb l'acte d'ahir.
Els atemptats d’agost de 2017 van deixar 16 morts i més d’un centenar de ferits de 34 nacionalitats. Els autors, terroristes amb vincles a Ripoll i militants gihadistes, van perpetrar els atacs amb una furgoneta suïcida a La Rambla de Barcelona i a Cambrils. Aquestes tragèdies van impulsar Orriols a abandonar la seva carrera privada i fundar Aliança Catalana, entrant a la política amb un compromís ferm contra el radicalisme gihadista i per la seguretat nacional catalana.
Avui, Orriols és batllessa de Ripoll i diputada al Parlament, defensant mesures dràstiques contra la immigració irregular i el crim, i destacant que només amb la independència Catalunya podria gestionar realment aquestes competències.
Discurs clar i català
El seu discurs contra l’islamisme radical és clar: considera que el risc d’avanç de l’islam a Europa podria erosionar drets i llibertats, i defensa la memòria activa de les víctimes com a element clau per a una societat vigilant i conscient.
En paral·lel, persisteix l’ombra del CNI espanyol i la mediadora social Wafa Marsi, vinculada al seguiment de la cèl·lula de Ripoll. Segons informes, Ripoll va ser un focus d’operacions encobertes de serveis d’intel·ligència forans hostils: armes, drogues, radicalització, assassinats i operacions gihadistes es van combinar amb vigilància internacional i manipulació de la informació.
Tot i les alertes i evidències, algunes accions negligents i l'autocomplaença ens deixen encara avui preguntes sense resposta sobre la seguretat i la prevenció de l’atac en el marc d'enfrontament polític de Catalunya amb l'Estat.
Ahir, l’acte a Ripoll va servir també per subratllar que la memòria i la transparència institucional són claus. Orriols va insistir que recordar les víctimes i exigir responsabilitats és essencial per garantir que fets com els del 17-A no es repeteixin mai. La presència del monòlit i el minut de silenci van evidenciar aquest compromís amb la memòria activa i la protecció de la comunitat.
Amb aquests actes, Ripoll consolida el seu paper com a baluard simbòlic contra el gihadisme i recorda que, encara avui, les ombres d'aquella massacre persisteixen sobre la vila comtal. L’homenatge d’ahir és una crida clara: recordar, exigir responsabilitats i mantenir la vigilància és la millor manera d’honorar les víctimes i protegir el futur de Catalunya.