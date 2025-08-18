Sílvia Orriols denuncia un gest lleig d’un diputat dels Comuns durant l’acte del 17A

La líder d'Aliança Catalana ha denunciat una acció molt greu. Sílvia Orriols va publicar un missatge a les xarxes després de l'homenatge del 17A a Barcelona. Segons va explicar, en arribar a l'acte li va costar trobar el seu lloc assignat. El motiu: el seu nom estava tapat per les sabates d'un diputat dels Comuns.
En la seva publicació, Orriols es va mostrar contundent i visiblement indignada. Va afirmar que ni en un acte de record a víctimes del terrorisme es poden aparcar els odis ideològics. Sense embuts, va assenyalar directament David Cid, diputat de Catalunya en Comú. Així es va expressar Orriols: “S'ha de ser miserable. Espero que a tu et trepitgin a les urnes”.
David Cid respon amb menyspreu i al·ludeix al “feixisme”
La resposta de David Cid no va trigar a arribar i va generar més polèmica. Va afirmar no haver vist el nom d'Orriols a terra. Segons ell, només se'n va adonar quan una assessora va començar a fer-li fotos. El seu to va ser irònic i va acabar amb una frase incendiària: “Per sort a Catalunya tenim una tradició d'esclafar el feixisme”.
El missatge va ser interpretat com una justificació del gest, fins i tot com una amenaça velada. El fet d'utilitzar el verb “esclafar” (aplastar) va ser especialment criticat. Diversos usuaris van assenyalar que es tractava d'una provocació inacceptable. Especialment en un context solemne com l'homenatge a les víctimes del 17A.
Orriols ja havia estat anomenada “nazi” pel mateix diputat
No és la primera vegada que David Cid insulta públicament Sílvia Orriols. Al Parlament de Catalunya ja la va anomenar “nazi” durant una intervenció. Aquell dia no hi va haver disculpes oficials ni retrets des de la Mesa. Cid mai va retirar les seves paraules i va ser aplaudit per part del seu grup parlamentari.
Aquesta escalada verbal sembla haver-se traslladat també als actes institucionals. Per a molts, l'homenatge del 17A hauria d'haver estat lliure d'enfrontaments ideològics. Les víctimes de l'atemptat de 2017 mereixen respecte, silenci i unitat institucional. Però alguns diputats van preferir l'insult i el gest polític.
Crítiques al silenci dels altres partits catalans
Aliança Catalana ha lamentat també el silenci dels partits del sistema. Ningú del PSC, ERC o Junts va condemnar el gest ni va demanar respecte. Per a Orriols, això demostra la hipocresia de l'esquerra catalana. Segons denuncien, si el gest hagués estat a l'inrevés, es demanaria la seva dimissió immediata.
A les xarxes socials, diversos ciutadans també han mostrat la seva repulsa. Consideren intolerable que s'utilitzin homenatges a víctimes per fer política. Molts usuaris han recordat que el gest va ser fotografiat clarament. No va ser un error puntual, sinó una acció visible i innecessària.
Per a la líder d'Aliança, aquesta situació demostra el doble raser institucional. Quan algú del seu partit parla amb fermesa, se l'acusa d'odi. Però quan l'esquerra insulta o humilia, es justifica com a llibertat d'expressió. Orriols afirma que l'estratègia de desprestigi no els està funcionant.
Les enquestes ja anticipen un canvi profund al Parlament
Segons diversos sondejos interns, Aliança Catalana passaria de 2 a 15 escons. Aquest creixement seria històric i situaria el partit com a tercera força. Superaria Junts, PP, Vox i Comuns amb claredat, segons projeccions recents. Aquest tipus d'incidents no semblen frenar el seu ascens, sinó accelerar-lo encara més.
Orriols no només està guanyant el relat polític, sinó també el suport popular. Mentre els seus rivals l'insulten, ella segueix sumant vots. Cada atac com el de David Cid sembla retornar-li més suport. Les urnes podrien acabar castigant aquells que avui trepitgen el seu nom.