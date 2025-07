El Meteocat anuncia més pluges i un altre fenomen que ho complica tot

Després d'una setmana de fortes tempestes, baixada de temperatures i dies d'inestabilitat gairebé constant, Catalunya enceta un nou gir en el temps que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), portarà canvis importants durant el cap de setmana i principis de la pròxima. Tot i que aquest dissabte s'espera un ambient majoritàriament assolellat i amb temperatures a l'alça, el Meteocat ja avisa que la calma serà només temporal: diumenge tornaran les pluges a bona part del nord i nord-est del país i, a més, s'hi afegeix un ingredient extra que pot complicar la situació: el vent.

Diumenge: tornen les pluges al nord-est i el Pirineu, però sense alertes actives

El Meteocat preveu que, després d'un dissabte plàcid, diumenge augmentarà de nou la inestabilitat, sobretot al Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est. A partir del final del matí s'esperen ruixats aïllats a la meitat nord del prelitoral, que després s'aniran estenent a altres punts de l'interior i l'est català. Les precipitacions seran, en general, d'intensitat feble a moderada, tot i que localment podran anar acompanyades de tempesta.

No s'esperen, per ara, acumulacions importants d'aigua, però les pluges poden deixar ruixats dispersos i quantitats poc abundants, especialment a comarques com el Gironès, Osona, el Ripollès i la Garrotxa. La inestabilitat persistirà de manera irregular, amb una distribució molt local i sense activar de moment cap alerta per intensitat de pluja. Així i tot, els models apunten que diumenge a la tarda pot haver-hi nuclis tempestuosos més intensos, especialment al nord-est.

| Pexels, Getty Images Signature, XCatalunya, deimagine, SplitShire

Les temperatures pugen i el vent entra en escena

Una de les dades més destacades de la previsió és l'ascens de les temperatures al llarg del cap de setmana. Després de diversos dies d'ambient fresc i màximes contingudes, a partir de dissabte s'espera un clar repunt tèrmic, que s'accentuarà diumenge i dilluns. El retorn del sol i l'entrada d'aire més càlid faran que, en moltes zones del litoral i interior, se superin de nou els 30 ºC.

Però la gran novetat d'aquest episodi arriba de la mà del vent. Segons Meteocat i els Bombers de la Generalitat, durant diumenge i especialment dilluns s'intensificarà l'entrada de tramuntana i mestral, amb ratxes sostingudes que poden arribar als 100 km/h al nord de l'Alt Empordà i superar fins i tot els 120 km/h en punts del canal de l’Ebre i Terra Alta. El vent bufarà amb més força als extrems del litoral i el prelitoral, i es reforçarà durant la nit, mentre que de dia predominaran les brises.

Cap de setmana sense avisos, però amb vigilància per vent fort

De moment, el Meteocat no ha activat cap alerta per intensitat de pluja, tot i que sí que demana precaució davant la possible evolució de les tempestes locals diumenge. A més, el vent pot convertir-se en el principal risc a principis de la pròxima setmana, amb la previsió de ratxes molt fortes que podrien afectar la mobilitat, causar caigudes de branques o arbres i dificultar activitats a l'aire lliure en zones exposades.

Protecció Civil i els Bombers recomanen extremar la prudència, especialment a les valls i canals més sensibles, com el canal de Cardó, i en àrees on el vent sol canalitzar-se amb força.