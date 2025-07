Les pluges encara no se'n van: 6 comarques en alerta aquesta tarda

Després de dues jornades marcades per la inestabilitat atmosfèrica, en què la pluja va ser protagonista a bona part del territori, el temps a Catalunya continua sense estabilitzar-se del tot. Tot i que l'episodi més crític va quedar enrere dimecres —quan es van produir acumulacions excepcionals, desbordaments i més de 250 avisos a Bombers—, i dijous va transcórrer amb menys complicacions, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat per avui divendres una nova alerta per pluja intensa a sis comarques del litoral i prelitoral central.

L'avís, de nivell 2 sobre 6, afecta el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental i la Selva, on es preveu que a partir de la tarda puguin produir-se ruixats localment intensos, acompanyats de tempesta i, de manera puntual, de pedra petita.

Un divendres de transició: pluges més localitzades però persistents

La previsió meteorològica per avui indica que els ruixats començaran a activar-se a partir de mig matí al nord-est del país, especialment al Pirineu, Prepirineu i el quadrant nord-est, i s'aniran desplaçant cap al litoral central al llarg de la tarda. Tot i que en general s'espera que les precipitacions siguin d'intensitat feble o moderada, a les zones sota avís podrien presentar-se amb força i deixar acumulats importants en poc temps.

| Canva

El Meteocat assenyala que la distribució del fenomen serà local, i que les precipitacions no seran generalitzades, però sí amb potencial per causar afectacions en punts concrets, especialment en àrees urbanes amb drenatge limitat o en zones que ja arrosseguen saturació per les pluges prèvies.

El pla INUNCAT, encara en prealerta

Tot i que la situació ha millorat respecte a la fase crítica de dimecres, el Pla INUNCAT continua actiu en fase de prealerta, atès que encara poden donar-se episodis puntuals de forta intensitat. Les temperatures, per la seva banda, es mantenen contingudes gràcies a la nuvolositat i la humitat ambient, cosa que ha generat una sensació tèrmica més fresca que en dies anteriors, especialment durant les nits.

Risc concentrat al litoral: nuclis densos i terreny humit, combinació delicada

El risc per aquesta tarda es concentra en zones molt poblades i urbanitzades com Barcelona, L'Hospitalet, Mataró o Granollers, on fins i tot pluges moderades poden tenir un impacte considerable si es combinen amb tempestes elèctriques i calamarsa. Les autoritats recomanen evitar aparcar en zones inundables, no creuar passos d'aigua ni rieres i seguir sempre les indicacions de Protecció Civil i Meteocat.

Això sí, molt lluny estan les previsions de les de dimecres a la tarda, on vam arribar a veure serioses amenaces de carrers negats i inundacions. Fins i tot a punt va estar de desbordar-se el pantà de Foix. El d'avui, en canvi, té més aspecte de la típica tempesta d'estiu.