Meteocat anuncia inestabilitat diversos dies després de les pluges: On i quan afectarà

per Mireia Puig

Després d'un inici de març relativament tranquil, l'Agència Meteorològica de Catalunya (Meteocat) ha llançat una advertència sobre l'arribada de dies marcats per canvis sobtats en les condicions del temps. La situació es mantindrà inestable després del pas d'un front actiu durant el matí de diumenge, deixant obertes diverses incògnites sobre quines zones del territori català seran les més afectades.

La incertesa meteorològica pren protagonisme, deixant en suspens a aquells que planegen activitats a l'aire lliure o desplaçaments durant aquests dies. Què esperar exactament del temps a Catalunya durant aquest període?

Inestabilitat a partir de diumenge

L'arribada del front plujós marcarà un abans i un després en el temps durant els pròxims dies. Segons les previsions proporcionades per Meteocat, diumenge al matí, gran part de Catalunya es despertarà amb pluges i cels coberts, especialment a les comarques pirinenques i el litoral central. Aquesta situació donarà pas a una tarda una mica més tranquil·la en certes zones, encara que persistiran ruixats dispersos.

| Getty Images, Alain36

Serà especialment rellevant l'activitat tempestuosa a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i Osona, on les precipitacions poden anar acompanyades de llamps i vent moderat. Les temperatures es mantindran fresques, amb màximes rondant entre els 13°C i 16°C a la major part del territori.

Dilluns, entre clars i ruixats

Dilluns continuarà marcat per la inestabilitat atmosfèrica. Encara que el sol podria aparèixer breument, especialment a les comarques del sud i l'oest, la nuvolositat predominarà a la resta de Catalunya, donant lloc novament a pluges disperses, especialment significatives en zones del litoral com el Maresme i el Barcelonès, així com a la Catalunya central.

Serà fonamental mantenir-se alerta davant la possibilitat de canvis bruscos en les condicions atmosfèriques durant aquesta jornada, ja que els ruixats poden sorprendre a qualsevol hora del dia. Les temperatures no mostraran grans variacions respecte al dia anterior, amb mínimes lleugerament més baixes, especialment en zones de muntanya.

Dimarts, la inestabilitat persisteix

Dimarts, encara que amb menor intensitat, persistirà la dinàmica meteorològica variable. S'espera que la meitat nord de Catalunya torni a rebre precipitacions disperses durant el matí i tarda, amb una tendència més assolellada cap al final del dia. Comarques com el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Empordà podrien veure els ruixats més pronunciats.

A les comarques meridionals, per contra, la jornada podria transcórrer amb relativa calma, amb menys probabilitats de pluja i majors períodes de sol. Les temperatures començaran a recuperar-se lleugerament en les hores centrals del dia, permetent una lleu sensació de calidesa després de diversos dies de fred intens.

Consells davant la inestabilitat meteorològica

Davant aquest panorama meteorològic d'inestabilitat sostinguda, Meteocat recomana mantenir-se informat en temps real sobre possibles canvis sobtats. Serà prudent planificar activitats exteriors amb precaució i portar roba adequada que permeti adaptar-se ràpidament a les variacions climàtiques.

| Getty Images Signature, MilosStankovic, Photo Images, David De Lossy, XCatalunya

Per a aquells que hagin de desplaçar-se per carretera, és aconsellable verificar l'estat de les vies abans d'iniciar el viatge, especialment en zones susceptibles a acumulacions d'aigua o boires, condicions típiques després de les pluges primaverals.

En definitiva, Catalunya afronta uns dies meteorològicament variables, on la pluja serà protagonista en gran part del territori. La precaució i la previsió seran clau per gaudir d'aquestes jornades d'inici de març sense ensurts innecessaris.