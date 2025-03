Anunci urgent del Meteocat per les pluges a partir de demà dissabte

Les condicions meteorològiques a Catalunya estan a punt d'experimentar un notable canvi, i les autoritats ja han llançat una alerta per prevenir riscos. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill a causa de l'arribada de pluges d'alta intensitat, un fenomen que podria alterar significativament la jornada del cap de setmana, especialment del diumenge.

A partir de la tarda de dissabte i fins al migdia de diumenge, diverses comarques de Catalunya, pràcticament totes, es veuran afectades per precipitacions intenses, que podrien superar els 20 mm en només 30 minuts. L'alerta abasta principalment les comarques del sud i centre del territori, amb un augment progressiu de la inestabilitat durant la matinada.



Segons els mapes d'avís emesos per Meteocat, les pluges més significatives s'esperen a les comarques de Tarragona com el Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, així com a l'Alt Penedès i Anoia. Aquestes zones presenten un grau de perill 2 sobre 6, la qual cosa indica una probabilitat moderada de ruixats intensos, acompanyats de tempestes i ratxes fortes de vent. Això serà dissabte.

Però diumenge pràcticament tota Catalunya es veurà afectada, a excepció d'algunes localitats de Pirineu i Prepirineu al nord-oest del territori. Sobretot, durant la matinada i primera hora del matí. I a partir del migdia ja començarà a calmar-se tot una mica.

Fenòmens adversos i possibles afectacions

Les pluges previstes podrien generar acumulacions d'aigua en zones urbanes i problemes a la xarxa viària, especialment en aquells punts on el drenatge no sigui òptim. A més, no es descarta la presència de fenòmens tempestuosos violents, que podrien incloure activitat elèctrica intensa i episodis de fortes ratxes de vent.

Un altre factor a considerar és el possible increment del cabal de rius i rieres, especialment al litoral tarragoní i les zones interiors de Barcelona. Es recomana especial precaució en els desplaçaments, així com a les zones de càmping i activitats a l'aire lliure. L'episodi de pluges, com dèiem, es mantindrà fins al migdia de diumenge, quan s'espera una gradual millora de les condicions meteorològiques. No obstant això, el risc de tempestes puntuals seguirà present en algunes àrees fins a la tarda.

Les autoritats demanen màxima precaució i recorden que, encara que el nivell d'alerta no és extrem, els ruixats intensos poden generar complicacions en poc temps. Es recomana seguir l'evolució del temps i estar atents a noves actualitzacions del Meteocat.