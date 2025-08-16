El Meteocat anuncia dos dies més de calor nocturna: Zones més afectades

La xafogor de les darreres jornades estivals sembla negar-se a concedir una treva quan el sol s'amaga a l'horitzó. Molts ciutadans experimenten una dificultat creixent per agafar el son, mentre l'asfalt de les ciutats irradia la calor acumulada durant el dia.
Aquesta persistent sensació tèrmica, que impedeix el necessari descans reparador, no és una percepció aïllada sinó un fenomen meteorològic amb entitat pròpia. L'alleujament nocturn s'ha convertit en un bé escàs, i les previsions oficials confirmen que aquesta situació es prolongarà durant el cap de setmana.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat els seus avisos, emetent una alerta per la persistència de la calor nocturna en zones del país. Aquest fenomen, conegut popularment per generar les anomenades nits tropicals, es caracteritza per temperatures mínimes que no baixen dels 20 graus Celsius.
Tanmateix, l'advertiment actual assenyala llindars fins i tot superiors, que intensifiquen notablement el risc per a la salut i l'empipament generalitzat de la població. L'agència meteorològica catalana posa el focus en les pròximes quaranta-vuit hores, establint un seguiment rigorós de l'evolució de les temperatures mínimes.
El pic d'intensitat s'espera diumenge
La jornada de diumenge 17 d'agost es perfila com el moment més crític d'aquest episodi de calor nocturna intensa. Segons els mapes de perill del Meteocat, s'ha activat un nivell de perill màxim de 4 sobre 6 en una part de Catalunya.
Aquesta valoració correspon a un llindar de calor nocturna molt intensa. Els termòmetres podrien no baixar dels 25 graus en moltes localitats. Les comarques més afectades es concentren en tota la franja litoral i prelitoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Alt Empordà. Amb especial virulència, l'avís assenyala àrees densament poblades com el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme, on el descans serà particularment difícil.
Un lleuger alleujament a partir de dilluns
De cara a l'inici de la pròxima setmana, el pronòstic indica una lleu però perceptible millora de les condicions meteorològiques nocturnes. L'avís del Meteocat per dilluns 18 d'agost es manté actiu. Això sí, el nivell de perill es redueix a 3 sobre 6, la qual cosa implica una situació de calor nocturna intensa.
L'extensió geogràfica del fenomen continuarà sent considerable, abastant novament la majoria de les comarques costaneres i properes a la costa. Malgrat aquesta baixada, les temperatures mínimes continuaran sent anormalment altes per a l'època, impedint un veritable respir tèrmic en les hores de foscor.
El fenomen darrere de les nits tòrrides
La persistència d'aquestes elevades temperatures nocturnes es deu a una combinació de factors meteorològics que actuen de manera sinèrgica. Una massa d'aire molt càlid i estable d'origen africà s'ha instal·lat sobre la península, promovent un escalfament diürn molt acusat.
A això s'hi suma l'elevada temperatura de l'aigua de la mar Mediterrània, que actua com un gegantí acumulador de calor i impedeix que la brisa marina refresqui eficaçment l'ambient durant la nit. Finalment, a les grans àrees metropolitanes, l'efecte illa de calor urbana agreuja la situació, ja que els materials com el formigó i l'asfalt alliberen a la nit tota l'energia solar que han absorbit.