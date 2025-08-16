Anunci urgent del Meteocat: Risc 6/6 per calor intensa en aquestes zones

L'ambient estiuenc que envolta Catalunya durant aquest cap de setmana presenta unes condicions atmosfèriques d'una calma gairebé absoluta. Els cels serens i l'absència de vent conviden a gaudir de les jornades d'estiu, creant una falsa sensació de tranquil·litat meteorològica.
Tanmateix, sota aquesta aparent placidesa s'està gestant un fenomen tèrmic de dimensions extraordinàries que aviat transformarà el confort en un risc extrem.
Les previsions indiquen que ens trobem al llindar d'un episodi de calor excepcional, un que posarà a prova la resiliència del territori. Les autoritats ja han començat a mobilitzar els seus recursos davant del que es perfila com una situació de perill molt elevat per a la població.
Una escalada tèrmica sense precedents fins dilluns
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís de situació meteorològica de perill (SMP), elevant l'alerta al seu màxim nivell. Concretament, s'ha activat un avís de grau de perill 6 sobre 6, una circumstància molt poc freqüent que subratlla la magnitud de l'esdeveniment.
Aquest avís de risc extrem estarà vigent des de les 8:00 hores d'avui dissabte. El llindar que es preveu superar de manera generalitzada és el de calor molt intensa, la qual cosa significa que els termòmetres assoliran valors sufocants de manera persistent. Parlem d'un episodi prolongat que afectarà milions de persones durant més de quaranta-vuit hores consecutives de calor implacable.
Les comarques a l'epicentre de la calor sufocant
L'anàlisi detallada dels mapes de distribució geogràfica revela que l'impacte de la calor no serà uniforme a tot el territori català. Les comarques de Ponent, la Catalunya Central i àmplies zones del prelitoral de Tarragona i Barcelona es convertiran en l'epicentre d'aquest fenomen advers.
Les més afectades, això sí, seran les Terres de l'Ebre i punts de costa de Girona. En aquestes àrees, el color vermell intens domina els mapes de previsió, indicant una probabilitat molt alta que se superin els llindars de temperatura més extrems.
La persistència de la calor serà la clau, ja que les temperatures mínimes nocturnes amb prou feines oferiran un respir, mantenint l'estrès tèrmic sobre el cos humà i la vegetació. El risc es defineix com a extens, afectant municipis densament poblats que hauran de preparar-se per a condicions veritablement rigoroses.
Impacte directe en la salut i el medi ambient
Les conseqüències d'una calor tan extrema van més enllà de la simple incomoditat, representant una amenaça directa per a la salut pública. Els col·lectius més vulnerables, com les persones grans, els infants i els malalts crònics, s'enfronten a un risc molt elevat de patir cops de calor.
A més, aquestes condicions disparen el risc d'incendis forestals a nivells crítics, ja que la vegetació es troba sotmesa a un fort estrès hídric.
Per això, les autoritats de Protecció Civil recomanen a la ciutadania extremar les precaucions durant els pròxims dies. És fonamental mantenir-se hidratat constantment, evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia i buscar refugi en llocs climatitzats sempre que sigui possible.