La Gran Pel·lícula de TV3 del 7 de febrer: Història boja basada en fets reals

TV3 segueix amb la seva programació habitual des de fa anys. Amb alguna variació per fets puntuals com els partits del FC Barcelona, els productes solen ser els mateixos de dilluns a diumenge. Almenys per temporades. Per exemple, el dilluns és el torn d'El Foraster. Segueix la setmana amb el documental del 'Sense Ficció' del dimarts i el 'Joc de Cartes' del dimecres. Avança la setmana amb el 'Polònia' el dijous i acaba la setmana laborable amb la 'Gran Pel·lícula' dels divendres.

En alguns moments de l'any, no s'emet 'El Foraster' o 'Joc de Cartes' i la Televisió de Catalunya opta per altres productes. No obstant això, ambdós són productes estrella i són un fix a TV3 durant les nits del dilluns i el dimecres.

Així com en altres canals, la programació de les nits sempre és la mateixa, queda clar que no és així a TV3. A Televisió Espanyola, cada nit s'emet 'La Revuelta', amb David Broncano. A Antena 3 apareix el seu màxim competidor, Pablo Motos, amb El Hormiguero. I a La Sexta podem veure el Gran Wyoming, amb 'El Intermedio'.

Pel·lícula del divendres 7 de febrer

"Fisherman's Friends" és una pel·lícula britànica de comèdia dramàtica estrenada el 2019, dirigida per Chris Foggin i basada en una història real. El repartiment principal inclou Daniel Mays, James Purefoy, David Hayman, Dave Johns, Sam Swainsbury i Tuppence Middleton.

La trama segueix Danny, un executiu musical londinenc cínic i de vida accelerada, que viatja a un remot poble pesquer a Cornualla per a un comiat de solter. Allà, és enganyat pel seu cap perquè intenti signar un contracte amb un grup de pescadors que canten cançons tradicionals marines. A mesura que Danny lluita per guanyar-se el respecte i la confiança d'aquests homes, comença a qüestionar els seus propis valors i a replantejar-se el significat de l'èxit.

La pel·lícula va ser ben rebuda per la crítica i el públic, destacant per la seva narrativa commovedora i actuacions sòlides. El seu èxit va portar al llançament d'una seqüela el 2022 titulada "Fisherman's Friends: One and All", que continua la història del grup mentre s'adapten a la seva nova fama i treballen en el seu segon àlbum.

Polònia també el divendres

Abans de la pel·lícula, TV3 emetrà el programa 'Polònia', que no es va emetre en el seu horari habitual per culpa del partit entre el València i el FC Barcelona. TV3 i Toni Soler van decidir que les dades d'audiència no serien bones i van decidir traslladar l'emissió al divendres.