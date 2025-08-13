El Meteocat alerta: Les comarques amb risc de calor intensa dijous i divendres

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'avís afectarà comarques del sud del territori català durant dijous 14 i divendres 15 d'agost. El nivell de risc establert és 1 sobre 6, corresponent a un perill moderat però localitzat.
Segons el Meteocat, el fenomen se centrarà especialment en àrees de Tarragona i de l'Ebre, amb incidència puntual. No s'espera que l'episodi afecti de manera generalitzada tot Catalunya, quedant el nord fora de l'avís. La previsió indica temperatures significativament elevades.
Horari i distribució de l'episodi de calor
El període de vigència de l'avís començarà a les 8:00 hores de dijous i finalitzarà a les 14:00 de divendres. En aquest interval, s'espera que les temperatures superin el llindar definit com a “calor intensa” pel Meteocat. El risc serà principalment local, sense arribar a un caràcter extensiu o general en el conjunt del territori català.
Durant la matinada, de 0:00 a 6:00 hores, no es preveu perill en cap de les comarques. A partir de mig matí, les temperatures s'incrementaran de manera progressiva, assolint els seus valors màxims a primeres hores de la tarda. El moment més crític s'espera entre les 12:00 i les 18:00 hores, sobretot al sud.
Impacte en la població i grups vulnerables
Les persones grans, els infants i qui pateix malalties cròniques són especialment vulnerables durant aquests episodis. També els treballadors exposats al sol, com agricultors o personal d'obra, han d'extremar precaucions per evitar problemes de salut.
Les autoritats sanitàries recomanen evitar l'exposició solar prolongada durant les hores de més insolació. Igualment, s'aconsella incrementar la ingesta de líquids, preferentment aigua, i reduir el consum de begudes alcohòliques o ensucrades. Mantenir els habitatges frescos, tancant persianes i ventilant en les hores més fresques, és una altra mesura fonamental.
Nivell de risc i criteris tècnics de l'avís
El Meteocat estableix nivells de risc que van del 0, absència de perill, al 6, risc extrem. En aquest cas, el valor assignat és 1, la qual cosa suposa perill baix però amb potencial impacte local. El llindar que es preveu superar correspon a “calor intensa”, situant-se per sota del de “calor molt intensa”.
La combinació de temperatura, humitat i persistència de la calor defineix el nivell final a la matriu de risc. Tot i que no s'esperen registres rècord, la persistència durant diverses hores pot generar incomoditat i problemes puntuals. La previsió meteorològica inclou la possibilitat de nits tropicals, amb mínimes que no baixaran de 20 graus.
Perspectiva meteorològica i seguiment de l'episodi
El Meteocat assenyala que l'episodi remetrà a partir de divendres a la tarda, amb descens progressiu de temperatures. No obstant això, l'agost continua sent un mes propens a repunts tèrmics, per la qual cosa no es descarten nous avisos. El servei meteorològic manté operatius els seus canals oficials per informar.
Els serveis d'emergència i protecció civil estan en alerta preventiva per actuar davant qualsevol incidència relacionada amb la calor. La ciutadania pot consultar en temps real l'evolució dels avisos a través de la web i l'aplicació oficial. La coordinació entre Meteocat, cossos de seguretat i autoritats sanitàries busca minimitzar riscos.
Les autoritats insisteixen en la importància de seguir les recomanacions per evitar incidents. Tot i que el nivell de risc és baix, la prevenció és clau per protegir la salut durant jornades caloroses. Mantenir-se informat i actuar amb precaució permetrà afrontar sense contratemps aquest episodi previst per dijous i divendres.