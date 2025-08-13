La Gran Pel·lícula de TV3 del 15 d’agost: Ciència-ficció per salvar el món

La nit del 15 d'agost arriba amb un títol que va deixar empremta en la darrera dècada. Un fenomen que va combinar arts marcials, comèdia absurda i emocions familiars sense demanar permís. TV3 el situa al seu aparador més potent per a una vetllada d'estiu amb vocació d'esdeveniment.
L'aposta no és casual. Parlem d'una cinta que va reescriure els codis del multivers amb una protagonista inesperada. Una història que, a més, dialoga amb la comunitat asiàtica i les segones generacions, tan presents a la Catalunya contemporània.
La guanyadora de set Oscar en obert
Tot alhora a tot arreu, de títol original Everything Everywhere All at Once, va ser la gran triomfadora dels Òscar 2023. Es va endur set estatuetes, entre elles Millor Pel·lícula i Millor Direcció per a Daniel Kwan i Daniel Scheinert. També es va endur els tres premis d'interpretació clau amb Michelle Yeoh, Ke Huy Quan i Jamie Lee Curtis. Un palmarès que ben pocs títols han igualat en la història recent.
El hit de Michelle Yeoh va ser històric. L'actriu va reivindicar en el seu discurs que cap dona està “fora del seu millor moment”, i va subratllar la importància de veure's representada a la pantalla. Les seves paraules, convertides en titular global, van ajudar a explicar per què la pel·lícula va connectar amb audiències tan diverses.
La ‘Gran Pel·lícula’ del 15 d'agost en hora punta
TV3 programa la pel·lícula el divendres 15 d'agost a les 22.05 en el seu clàssic contenidor La Gran Pel·lícula, després del Telenotícies Vespre. L'emissió s'allarga fins a aproximadament la mitjanit i dona pas a Notícies 3/24 a les 00.35. És l'horari de màxima audiència estiuenc per excel·lència de la cadena.
Les guies de programació confirmen el pla amb el títol en català, detall que encaixa amb la política lingüística de la cadena. En dies previs, perfils especialitzats en doblatge han assenyalat la disponibilitat de la versió catalana, una pista de l'estratègia transmèdia de l'ecosistema 3Cat.
Una superproducció íntima que parla de famílies migrants
El film dels Daniels combina espectacle i sensibilitat. El seu multivers és vertiginós, però el motor real és la relació entre una mare immigrant i la seva filla. No és casual que els directors dediquessin l'Òscar “a totes les mares del món”, subratllant el cor sota la pirotècnia visual.
Aquest enfocament explica el seu efecte boca-orella. La pel·lícula creix a cada visionat, perquè a cada salt de realitat es filtren la precarietat de les petites empreses familiars, la pressió per prosperar i la identitat en xoc. Un còctel que va ressonar a xarxes, crítica i públic més enllà de modes passatgeres. El contenidor La Gran Pel·lícula ha anat reforçant els divendres amb títols premiats i estrenes de prestigi.
Un ‘blockbuster’ d'autor per a l'estiu
L'elecció d'un èxit global, amb segell d'autor i discurs generacional, sintonitza amb una franja que TV3 utilitza per fidelitzar audiències durant l'agost. És la línia que la cadena ha seguit en recents temporades d'estiu. Programar un “multivers emocional” a mitjan mes, quan la convivència familiar és màxima, potència conversa social i segones pantalles. La pel·lícula convida a comentar, posar en pausa i tornar enrere, i això multiplica el valor de l'emissió lineal amb consum a la carta posterior.