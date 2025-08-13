Ni a Cadaqués ni a Salou: la nova platja que molts estan esperant

La nova platja es projecta a Sant Adrià de Besòs, davant la icona de les Tres Xemeneies. Una peça central d'un Parc Litoral que connectarà la desembocadura del Besòs amb el front marítim de Barcelona.
L'actuació, pensada per a ús ciutadà i protecció costanera, preveu un gran espai d'uns 89.000 m² de parcs i passeigs al costat de la sorra. Amb criteris de renaturalització (dunes, vegetació litoral, drenatge sostenible) i accessibilitat universal (rampes, itineraris còmodes i carril bici continu). El resultat: més metres de platja útil, ombra natural i un passeig costaner que cus barris i mar sense barreres.
Quan arriba?
El pla ja està en marxa: després de la licitació del projecte d'urbanització del parc, l'inici d'obres està previst per a principis de 2026. La inversió estimada ronda els 19 milions d'euros. El calendari preveu fases per compatibilitzar treballs al litoral amb altres intervencions de l'entorn (mobilitat, serveis urbans i el futur Catalunya Media City a l'antiga sala de turbines).
La platja no obrirà al bany fins que acabin les obres de la seva fase corresponent; a mesura que es vagin lliurant trams, s'habilitaran accessos i serveis.
Què guanya el litoral metropolità?
La clau és doble: més sorra i més natura. El projecte preveu alliberar i ordenar el front costaner avui condicionat per infraestructures (com el col·lector litoral). També guanyarà amplada de platja i protegirà millor la vora urbana davant temporals amb solucions basades en la natura.
Per al ciutadà, significa passejar sense interrupcions des del Besòs cap al nord, amb miradors, àrees d'estada. Amb un paisatge que recorda que aquest litoral també pot ser verd, còmode i proper, sense necessitat de desplaçar-se a Cadaqués o Salou.
Com arribar-hi (i moure't sense cotxe)
- Rodalies R1: estació Sant Adrià de Besòs (10–12 min a peu del front costaner).
- TRAM T4: parada Estació de Sant Adrià, al costat del passeig marítim.
- Bus metropolità: línies que connecten amb Glòries, Sant Martí i Badalona (consulta desviaments per obres quan comencin).
- Bici i a peu: itineraris del Bicivia i passeigs del Besòs enllacen amb el nou parc. Aparcar en superfície serà molt limitat: millor transport públic o bici.
I la platja actual de Sant Adrià?
La Platja del Litoral va reobrir el 2025 després de la seva recuperació ambiental i torna a ser zona de bany. La nova platja no la substitueix: se suma i reordena el front marítim a l'altura de les Tres Xemeneies, amb més verd i serveis pensats per a ús veïnal i metropolità. L'objectiu és que el tram de Sant Adrià deixi de ser “de pas” i es converteixi en destí pròxim per a passeig, esport i banys.
Hi ha data d'inauguració exacta? Encara no. L'inici d'obres està previst per a principis de 2026 i l'obertura al bany dependrà de la fase que s'executi. Anirem actualitzant.
Hi haurà guinguetes i dutxes? Es definiran en el projecte d'urbanització i en l'ordenació de temporada. La prioritat serà renaturalitzar i reduir barreres.
Es podrà anar amb gossos?
Fora de temporada de bany, sí en trams permesos; a l'estiu regeixen les normes del litoral metropolità i les zones canines habilitades.