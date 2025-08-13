El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por calor intenso. El aviso afectará a comarcas del sur del territorio catalán durante el jueves 14 y viernes 15 de agosto. El nivel de riesgo establecido es de 1 sobre 6, correspondiente a un peligro moderado pero localizado.

Según el Meteocat, el fenómeno se concentrará especialmente en áreas de Tarragona y del Ebro, con incidencia puntual. No se espera que el episodio afecte de manera generalizada a toda Catalunya, quedando el norte fuera del aviso. El pronóstico indica temperaturas significativamente elevadas.

Horario y distribución del episodio de calor

El periodo de vigencia del aviso comenzará a las 8:00 horas del jueves y finalizará a las 14:00 del viernes. En este intervalo, se espera que las temperaturas superen el umbral definido como “calor intensa” por el Meteocat. El riesgo será principalmente local, sin alcanzar un carácter extensivo o general en el conjunto del territorio catalán.

| XCatalunya, elxeneize, Sarwono de FeatherpenCS

Durante la madrugada, de 0:00 a 6:00 horas, no se prevé peligro en ninguna de las comarcas. A partir de media mañana, las temperaturas se incrementarán de forma progresiva, alcanzando sus valores máximos a primeras horas de la tarde. El momento más crítico se espera entre las 12:00 y las 18:00 horas, sobre todo en el sur.

Impacto en la población y grupos vulnerables

Las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas son especialmente vulnerables durante estos episodios. También los trabajadores expuestos al sol, como agricultores o personal de obra, deben extremar precauciones para evitar problemas de salud.

| XCatalunya, Sarwono de FeatherpenCS, PraewBlackWhite

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición solar prolongada durante las horas de mayor insolación. Igualmente, se aconseja incrementar la ingesta de líquidos, preferentemente agua, y reducir el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas. Mantener las viviendas frescas, cerrando persianas y ventilando en las horas más frescas, es otra medida fundamental.

Nivel de riesgo y criterios técnicos del aviso

El Meteocat establece niveles de riesgo que van del 0, ausencia de peligro, al 6, riesgo extremo. En este caso, el valor asignado es 1, lo que supone peligro bajo pero con potencial impacto local. El umbral que se prevé superar corresponde a “calor intensa”, situándose por debajo del de “calor muy intensa”.

La combinación de temperatura, humedad y persistencia del calor define el nivel final en la matriz de riesgo. Aunque no se esperan registros récord, la persistencia durante varias horas puede generar incomodidad y problemas puntuales. El pronóstico meteorológico incluye la posibilidad de noches tropicales, con mínimas que no bajarán de 20 grados.

Perspectiva meteorológica y seguimiento del episodio

El Meteocat señala que el episodio remitirá a partir del viernes por la tarde, con descenso progresivo de temperaturas. No obstante, agosto sigue siendo un mes propenso a repuntes térmicos, por lo que no se descartan nuevos avisos. El servicio meteorológico mantiene operativos sus canales oficiales para informar.

Los servicios de emergencia y protección civil están en alerta preventiva para actuar ante cualquier incidencia relacionada con el calor. La ciudadanía puede consultar en tiempo real la evolución de los avisos a través de la web y la aplicación oficial. La coordinación entre Meteocat, cuerpos de seguridad y autoridades sanitarias busca minimizar riesgos.

Las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones para evitar incidentes. Aunque el nivel de riesgo es bajo, la prevención es clave para proteger la salud durante jornadas calurosas. Mantenerse informado y actuar con precaución permitirá afrontar sin contratiempos este episodio previsto para jueves y viernes.