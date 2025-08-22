Més dies de pluja, ho confirma el Meteocat: Tots els detalls

El temps a Catalunya viu un nou gir després d'una setmana marcada per contrastos molt intensos. La calor sufocant que va dominar jornades anteriors ha deixat pas a un escenari completament diferent, més fresc i carregat d'humitat. Aquesta transició no és una novetat absoluta: ja va sorgir a començaments de l'estiu, quan la primera onada de calor va ser seguida per pluges i tempestes.
Una inestabilitat que es manté
El Meteocat confirma que el penúltim cap de setmana d'agost estarà dominat per la inestabilitat atmosfèrica. El dissabte començarà amb cels serens a bona part del territori, tot i que amb núvols baixos al litoral i prelitoral central i nord. Aquestes formacions tendiran a dissipar-se al llarg del matí, deixant un ambient més assolellat. Tanmateix, la calma serà breu. Des del migdia, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i l'interior del nord-est, provocant cels més carregats i risc de precipitacions locals.
Diumenge, la dinàmica es repetirà amb algunes variacions. Durant el matí es podria registrar alguna pluja feble al litoral sud, tot i que sense gran intensitat. A partir del migdia, els ruixats s'estendran cap a la meitat nord del país. Seran en general febles, amb possibilitat que alguns assoleixin intensitat moderada. Els acumulats previstos no seran elevats: es mouran entre quantitats escasses i poc abundants.
Catalunya, en el focus del mal temps
La previsió encaixa amb el que assenyala també l'AEMET per al conjunt peninsular. Aquest final d'agost serà més fred de l'habitual a gairebé tot Espanya, mentre que el terç nord concentrarà les pluges més freqüents. Catalunya se situa al centre d'aquest patró, amb especial afectació al Pirineu i les comarques interiors de Girona i Barcelona.
Les temperatures es mantindran en valors suaus. Al litoral i prelitoral, les màximes oscil·laran entre 24 i 28 graus. A l'interior, amb prou feines s'arribaran als 30 graus. La diferència amb la setmana anterior és notòria. De superar els 40 graus a zones de Lleida, ara es passa a nits fresques amb mínimes al voltant dels 15 o 16 graus a comarques de l'interior.
Segons el Meteocat, no hi ha alertes actives per dissabte i diumenge, tot i que sí que s'han activat per avui divendres a causa de pluges intenses. Això significa que les precipitacions previstes no assoliran llindars de risc elevat. Així i tot, convé estar atents a àrees de muntanya, on els ruixats poden ser més concentrats i generar problemes puntuals.
En les imatges difoses s'aprecia un escenari típic de final d'estiu: nuvolositat irregular, clarianes momentànies i ruixats d'evolució diürna a l'interior. El litoral, tot i que una mica més estable, no quedarà totalment lliure d'episodis aïllats, especialment durant diumenge.
Catalunya afronta un cap de setmana marcat per un ambient molt més suportable tèrmicament, però amb pluges intermitents que obligaran a planificar amb cura. No s'esperen grans episodis de tempesta, tot i que els ruixats podrien sorprendre en desplaçaments de muntanya o activitats a l'aire lliure.
La part positiva és en l'aportació d'aigua en ple estiu, que ajuda a mitigar la sequedat acumulada. Amb l'agost arribant al seu final, la meteorologia deixa una imatge clara: després de la calor abrasadora, les pluges tornen a protagonitzar el tancament del mes a gran part de Catalunya.