Adeu a la calor: El Meteocat confirma el dia que comença el descens de la temperatura

Durant dies, el termòmetre ha anat al seu aire a Catalunya, instal·lat en el tram alt de l'estiu i amb aquesta xafogor que empeny a buscar ombra fins i tot a primera hora. Tanmateix, els mapes dels pròxims dies dibuixen un altre guió.
El cel continuarà sent majoritàriament estable, però l'atmosfera comença a moure fitxa en alçada i en superfície. I quan canvien les peces, també canvien les sensacions: ho notarem primer a caure la tarda i, després, en les primeres hores del dia, quan l'alba deixi de semblar una prolongació de la tarda anterior.
A partir de dimarts: el patró tèrmic es doblega
Segons la predicció del Meteocat, dimarts marca el punt d'inflexió: el “mercuri” comença una tendència a la baixa que s'anirà consolidant entre dimecres i dijous. El mapa de símbols manté el sol com a protagonista a bona part del territori, però la línia descendent de la gràfica és clara.
Què hi ha darrere? Un canvi de massa d'aire: perd pes la cúpula càlida que ens acompanyava i guanya influència una entrada més temperada, amb brises marítimes una mica més actives durant la tarda. Aquesta combinació és suficient per retallar la temperatura diürna i, sobretot, per rebaixar les mínimes nocturnes, que al litoral i prelitoral han estat tropicals (per sobre de 20 °C) en moltes jornades.
El descens serà progressiu, no un desplom. En la pràctica, significa que els migdies deixaran de ser tan extrems i que, al capvespre, la sensació tèrmica serà més suportable. És el típic canvi que un comprova en petits gestos: obrir la finestra per ventilar la casa torna a funcionar, l'asfalt reté menys calor i el passeig nocturn ja no exigeix el mateix esforç.
Pirineu amb nuvolositat d'evolució; litoral i depressió central més estables
El senyal d'inestabilitat se centrarà al Pirineu i Prepirineu, on els mapes mostren núvols d'evolució i ruixats locals, especialment a la franja de tarda. No és un episodi generalitzat, sinó xàfecs irregulars típics d'estiu que podrien descarregar amb una mica d'intensitat puntual, acompanyats de tempesta aïllada als cims. A la resta, el sol dominarà amb intervals de núvols decoratius, més presents dimecres a comarques de l'interior.
Al litoral central i sud, la predicció manté jornades majoritàriament assolellades, amb boires o nuvolositat baixa a primera hora, fruit de la humitat acumulada pel Mediterrani. Aquests vels matinals tendiran a dissipar-se amb l'entrada de la brisa.
A la Costa Brava, el sol serà ampli, amb algun núvol de tarda que, en general, no anirà a més. A la Depressió Central, l'ambient es notarà menys pesat que en dies previs: l'aire es renovarà millor i el gradient tèrmic diürn serà més contingut.
Què esperar dia a dia: de l'alleujament suau a l'ambient més normal per l'època
Dimarts inicia el gir: jornada lluminosa a la major part de Catalunya, amb ruixats de tarda a àrees del Pirineu. Dimecres consolida el pas: la temperatura màxima recula un punt addicional i el contrast entre costa i interior se suavitza.
Dijous manté la tònica, amb albades més fresques i ambient més proper als valors normals de mitjans d'agost. El senyal de precipitacions continuarà cenyit al relleu, mentre que al litoral el cel es mourà entre el sol i algun núvol baix passatger.
Des del punt de vista dinàmic, el forçament principal no arriba en forma d'un front fred agressiu, sinó d'una advecció una mica més temperada i humida que debilita la dorsal càlida. Això explica per què el canvi tèrmic és gradual i per què l'estat del mar i les brises tenen tant de pes en la sensació de calor que percebem. Quan l'aire és menys càlid en alçada, la barreja vertical funciona millor: la calor acumulada s'evacua amb més eficàcia, i la tarda ja no es dispara tant.