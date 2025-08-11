Sílvia Orriols: del funeral polític de Junts a la defensa d'Israel

Sílvia Orriols, batllessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, ha estat entrevistada aquest 9 d’agost a Crónica Global pel periodista Àlex Cárcel. Sense filtres, Orriols combina un balanç polític molt positiu del primer any d’Aliança Catalana al Parlament amb pronòstics letals per a Junts i una presa de posició contundent sobre el conflicte al Pròxim Orient.
“Junts està condemnat a desaparèixer”
Orriols assegura que, segons les dades demoscòpiques recents, Aliança Catalana podria fins i tot quintuplicar la seva representació actual: “Si les eleccions fossin ara mateix, podríem arribar als 12 o 15 diputats”. Una pujada espectacular que atribueix a la coherència del discurs i a la feina feta tant a la cambra com als ajuntaments.
I sobre Junts, no s’està de res: “Està condemnat a desaparèixer”. Fins i tot avisa que, si Aliança Catalana decidís concórrer a unes eleccions al Congrés espanyol, ella no hi seria.
El Parlament, un “circ”
La batllessa de Ripoll carrega durament contra el funcionament intern de la cambra catalana, que qualifica de “circ” on tot està pactat abans d’entrar-hi. Denuncia que els debats són una escenificació buida i que el sistema necessita un fort terrabastall per tornar a representar la ciutadania de debò.
En matèria de sous públics, és igualment taxativa: defensa un sou digne pels diputats, però rebutja de ple que els grups parlamentaris rebin diners públics. “Els partits s’han de finançar amb les quotes dels afiliats, no amb els impostos dels catalans”, afirma.
Sobre Israel i Palestina: “Admiro Netanyahu”
Orriols es desmarca completament del relat dominant a Catalunya sobre el conflicte israelo-palestí. Declara que “admira” el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i que, si fos ciutadana d’Israel, se sentiria “orgullosa” d’un govern que “no deixa ningú enrere” i que actua amb determinació per rescatar ostatges.
Segons Orriols, aquesta és la mateixa fermesa que hauria de demostrar qualsevol govern en defensa de la seva gent, inclosa una Catalunya independent.
Missatge clar i estratègia de trencament
Les declaracions, reproduïdes literalment per Crónica Global, reforcen la seva estratègia de ruptura amb la política convencional: independentisme sense complexos, defensa de la seguretat, rebuig a la immigració massiva i voluntat de dir allò que altres callen.
L’efecte és clar: cada polèmica amplifica el seu missatge i consolida una base electoral que, segons ella, no para de créixer. I, a diferència dels partits que depenen de pactes i servituds internes i externes, Orriols es presenta com l’alternativa que diu les coses pel seu nom, encara que això signifiqui rebre crítiques a dojo.
El missatge que envia és clar: Aliança Catalana no és un partit disposat a entrar en el joc del sistema tal com està muntat. Ni a callar sobre temes que incomoden la majoria de l’hemicicle. Les seves paraules sobre Junts i Netanyahu ho confirmen: Orriols no té por de dir allò que sap que li portarà titulars, crítiques… i vots.