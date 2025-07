Les autoritats alerten: Venen dies difícils per als embassaments de Catalunya

La situació dels embassaments a Catalunya segueix evolucionant sota la lògica implacable de l'estiu mediterrani. Aquest dimarts, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha llançat un missatge clar als seus canals oficials: els pròxims dies seran complicats per a les reserves hídriques, amb una previsió de descensos continuats a causa de la combinació d'altes temperatures, més evaporació i una demanda creixent tant en l'àmbit domèstic com en l'agrícola.

El mateix organisme gestor ha compartit a les xarxes socials un vídeo didàctic en què s'explica l'evolució dels embassaments durant l'estiu. Segons l'ACA, els mesos de primavera han permès passar d'una situació crítica a una fase de relativa tranquil·litat, amb les reserves creixent del 32% al febrer al 81% al juny.

Tanmateix, l'inici del mes de juliol confirma el canvi de cicle: l'estiu és, per definició, el període amb menys pluges, més evaporació i més demanda d'aigua, cosa que inevitablement deriva en un lent però constant descens de les reserves. Aquest procés, expliquen des de l'Agència, s'accentuarà en les pròximes setmanes i persistirà mentre durin les altes temperatures.

| ACN

Les dades oficials d'avui, 1 de juliol, consoliden aquest diagnòstic. Les reserves totals de les conques internes catalanes han baixat fins al 78,90%, cosa que suposa un nou retrocés diari del 0,18% i un descens setmanal ja superior a l'1,1%. S'encadenen així 19 jornades consecutives de baixada, reflex de la pressió combinada de la meteorologia i la demanda sobre el sistema. El balanç respecte a ahir és clar: tots els grans embassaments, llevat d'algunes lleugeres excepcions, segueixen perdent volum, tot i que el ritme diari es manté estable i dins de la normalitat estacional.

Només un per sobre del 90%

Analitzant les dades embassament per embassament, s'observa que La Baells segueix sent el pantà amb millors xifres, aguantant al 92,91%, tot i que ja acusa la pèrdua sostinguda dels últims dies. Susqueda baixa al 87,21%, mentre que Sant Ponç se situa al 86,10%. Sau retrocedeix fins al 63,45%, i Foix descendeix a 82,51%, consolidant la baixada que va iniciar la setmana passada. La Llosa del Cavall i Darnius Boadella es mantenen per sobre del 80% i 70% respectivament, mentre que Siurana i Riudecanyes romanen en els seus mínims estivals habituals, amb un 25,38% i un 55,13%.

El vídeo informatiu de l'ACA també recorda que, malgrat la bona situació dels embassaments després de les pluges de primavera, el sistema està recolzat en la producció addicional de les dessalinitzadores, que funcionen actualment al 75% de la seva capacitat per alentir el descens de les reserves. És un recurs estratègic que permet compensar part de la pressió sobre els embassaments, però no és suficient per si sol per invertir la tendència quan la calor i la demanda s'imposen.

Per això, el missatge de les autoritats és clar: l'estalvi i l'ús responsable de l'aigua segueixen essent imprescindibles, tant si hi ha sequera com si les reserves són elevades. El descens de capacitat que estem vivint no és motiu d'alarma, però sí de responsabilitat col·lectiva per assegurar que el coixí hídric acumulat aquest any es conservi el màxim temps possible. Amb la previsió de més dies calorosos per davant, la gestió eficient i el compromís de tothom seran la clau per superar l'estiu sense ensurts.