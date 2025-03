Avís urgent del Meteocat: Neu a 3 comarques

La primavera és coneguda pel seu temps canviant i imprevisible, però el que s'acosta en algunes zones de Catalunya podria sorprendre fins i tot els més previsors. Les últimes hores han portat una actualització destacada per part del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que ha alertat la població sobre una situació que podria complicar el cap de setmana en diverses localitats catalanes.

L'atenció està posada en tres comarques del nord, especialment vulnerables en aquestes dates a causa de l'altitud i les condicions geogràfiques.

Tres comarques afectades per nevades

El Meteocat ha llançat una alerta per neu que afecta específicament tres comarques del Pirineu català. Segons la previsió, les zones del nord occidental, concretament la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà, viuran episodis de neu rellevants durant les pròximes hores i fins a la matinada de diumenge.

| Wikipedia

Es preveu que l'acumulació de neu superi els 10 centímetres per sobre dels 900 metres d'altitud, un fet que, encara que habitual durant l'hivern, resulta cridaner a aquestes alçades del calendari.Aquest fenomen és fruit del descens brusc de les temperatures, combinat amb l'arribada d'una massa d'aire fred provinent del nord d'Europa.

L'alerta emesa pel Meteocat, actualment marcada amb un grau de perillositat 1 sobre 6 (nivell groc), assenyala que el fenomen meteorològic tindrà una distribució predominantment local, concentrant-se en àrees específiques, però sense descartar-se possibles afectacions puntuals en zones adjacents.

Quines condicions han provocat aquest episodi?

L'explicació meteorològica d'aquesta inusual nevada primaveral està vinculada principalment a la situació d'inestabilitat atmosfèrica en altura i una massa d'aire polar marítima, que està sent desplaçada cap al sud del continent. Aquests sistemes meteorològics aporten aire fred i humitat suficient com per generar precipitacions significatives en forma de neu, sobretot en àrees elevades com les esmentades comarques del Pirineu català.

El descens de la cota de neu és especialment notable, situant-se puntualment al voltant dels 800 metres, quelcom inusual a aquestes alçades de l'any. La previsió indica que la cota podria fins i tot baixar més durant les hores centrals de dissabte, encara que tornarà a pujar lleugerament cap al final del dia, la qual cosa podria derivar en episodis mixtos de pluja i neu en cotes mitjanes.

Precaucions imprescindibles per a residents i visitants

Tot i que el nivell de perill assenyalat pel Meteocat no és alarmant, els habitants i visitants de les comarques esmentades han de tenir en compte una sèrie de precaucions bàsiques.

| tytyeu, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

És fonamental comprovar l'estat de les carreteres, especialment en zones muntanyoses o passos elevats que puguin veure's afectats per acumulacions de neu.

Així mateix, es recomana precaució a l'hora de realitzar activitats a l'aire lliure, senderisme o desplaçaments llargs, portant roba d'abric adequada i assegurant-se de comptar amb cadenes o pneumàtics d'hivern per a vehicles. Les autoritats locals recomanen mantenir-se informats a través dels canals oficials del Meteocat per seguir en temps real les actualitzacions sobre l'evolució meteorològica.

Què esperar per a la resta del Pirineu?

Encara que les nevades més significatives es concentraran a la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà, la resta del Pirineu català tampoc quedarà al marge del temporal. Segons les previsions, altres zones podrien experimentar neu transportada pel vent, la qual cosa podria generar bancs de neu aïllats que complicarien momentàniament la circulació.