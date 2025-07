Mario Picazo alerta: arriba a Catalunya, València i Balears: 'No és una DANA, però...'

per Iker Silvosa

Les intenses pluges que han assotat Catalunya en les últimes 24 hores, deixant acumulacions de grans xifres, amenaces de desbordaments i un centenar d'intervencions dels bombers, podrien ser només l'inici d'una setmana especialment activa a l'est peninsular. Així ho adverteix el meteoròleg Mario Picazo, que ha llançat un missatge d'alerta a través de les seves xarxes socials i del portal eltiempo.es. Tot i que descarta la presència d'una DANA clàssica, assenyala que una vaguada d'aire fred ja està activant l'atmosfera sobre bona part de la Mediterrània.

La clau: aire fred en altura i una atmosfera molt inestable

Segons Picazo, el fenomen no respon a l'estructura típica d'una depressió aïllada en nivells alts, però els seus efectes poden ser similars. “No és una DANA, però sí una vaguada d'aire fred que aquests pròxims dies ajudarà a generar núvols molt actius capaços de descarregar força aigua”, explica el meteoròleg. Aquest aire fred ha començat el seu avanç des del nord peninsular, i a mesura que es desplaça cap a l'est i sud-est, provoca un entorn molt favorable per al desenvolupament de tempestes.

Les zones més afectades, segons els últims models de predicció, seran, en primer lloc, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Balears, especialment les illes d'Eivissa i Formentera, on s'espera que les precipitacions arribin amb més violència. La imatge compartida per Picazo en la seva publicació mostra en vermell les àrees de major acumulació prevista, concentrades just sobre la façana oriental peninsular i l'arxipèlag.

| X: @MeteoSantFost

Les tempestes més intenses arriben al litoral mediterrani

Mentre Catalunya comença a deixar enrere les conseqüències del temporal —que ha obligat fins i tot a activar l'alerta per desbordament a l'embassament del Foix—, l'atenció meteorològica es trasllada ara cap a la Comunitat Valenciana, el sud-est peninsular i Balears. L'AEMET ha activat avisos per tempestes molt fortes en aquestes regions, assenyalant que podrien registrar-se més de 40 mm en una hora en alguns punts, acompanyats d'aparell elèctric, vent fort i fins i tot calamarsa.

S'espera que aquesta situació es prolongui durant dijous i part de divendres, amb tendència a desplaçar-se més tard cap al nord peninsular. Tal com destaca Mario Picazo, serà la Mediterrània qui visqui ara la fase més explosiva de l'episodi, amb ruixats que podrien descarregar una gran quantitat d'aigua en molt poc temps.

Efecte secundari: temperatures més suaus i nits més suportables

Un dels efectes més agraïts d'aquest canvi de patró serà el descens de les temperatures, especialment durant les nits. Tot i que seguim en plena canícula i l'ambient al litoral continua sent xafogós, les pluges previstes permetran una sensació més fresca i alleujaran, encara que sigui temporalment, la pressió tèrmica sobre ciutats com València, Castelló o Palma.

Picazo apunta que, tot i que les temperatures màximes continuaran sent elevades, l'ambient general serà més suportable que en jornades prèvies, gràcies a la humitat i la nuvolositat associades a aquest episodi.