Mario Picazo alerta sobre la DANA que ens afecta: 'Atenció a...'

El conegut meteoròleg Mario Picazo ha llançat una advertència important sobre la situació meteorològica que s'acosta els propers dies per a gran part d'Espanya. En un tuit recent, Picazo ha assenyalat que una nova Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) ha arribat a Espanya, cosa que comportarà un episodi d'intenses precipitacions, especialment al sud peninsular i l'àrea del Mediterrani. "Tenim per davant dies d'intenses precipitacions que seran especialment fortes al sud peninsular i la Mediterrània", va afirmar Picazo, subratllant la necessitat de parar esment a les acumulacions d'aigua en àrees vulnerables.

Aquesta DANA, caracteritzada per la seva inestabilitat, afectarà particularment Catalunya, el País Valencià, el sud d'Andalusia i Ceuta. Segons Picazo, el fenomen meteorològic podria generar pluges torrencials, incrementant el risc d'inundacions en zones ja sensibles a aquest tipus d'esdeveniments. "Atenció a les acumulacions d'aigua a zones de Catalunya, el País Valencià, sud d'Andalusia i Ceuta. Aquesta DANA arriba MOLT inestable", ha puntualitzat, destacant l'alt nivell de risc que es podria desencadenar en els propers dies.

Què és una DANA i per què és tan perillosa?

Una DANA és un fenomen atmosfèric que es forma quan una massa d'aire fred en alçada s'aïlla del flux general de l'atmosfera. Això genera una gran inestabilitat, ja que l'aire fred en alçada provoca l'ascens de l'aire càlid i humit que es troba a les capes més baixes. Aquest procés facilita la formació de núvols de gran desenvolupament vertical, com ara cumulonimbes, que són responsables de pluges intenses i tempestes elèctriques.

En aquesta ocasió, la DANA es presenta amb una gran càrrega d'humitat, cosa que significa que les precipitacions podrien ser perllongades i de gran intensitat. El risc principal rau en la possibilitat que les pluges superin ràpidament la capacitat d'absorció del sòl i causen inundacions en àrees urbanes i rurals. Les zones costaneres del Mediterrani, a causa de la configuració geogràfica, solen ser especialment vulnerables a aquest tipus de fenòmens.

Àrees afectades i previsions d'acumulacions d'aigua

El pronòstic de Picazo apunta que aquesta DANA impactarà amb més força a Catalunya, el País Valencià, el sud d'Andalusia i Ceuta. En aquestes zones, s'espera que les pluges assoleixin nivells d'acumulació significatius, cosa que incrementa el risc de crescudes en rius i rierols, així com inundacions en àrees urbanes. Els experts recomanen als residents d'aquestes zones extremar les precaucions i mantenir-se informats de les actualitzacions meteorològiques.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès avisos a diverses províncies, i s'espera que aquests s'ampliïn a mesura que la DANA s'aproximi. Les autoritats han fet una crida a la ciutadania perquè evitin desplaçaments innecessaris i romanguin allunyats de zones de risc, especialment lleres de rius i àrees amb antecedents d'inundació.

Consells per enfrontar aquest episodi de pluges intenses

Davant l'arribada d'aquesta DANA, és crucial seguir una sèrie de recomanacions de seguretat per minimitzar els riscos associats. Les autoritats aconsellen evitar creuar zones inundades, ja que l'aigua pot ser més profunda i ràpida del que sembla. A més, és important no estacionar vehicles a llits secs o zones propenses a inundar-se, ja que poden ser arrossegats fàcilment per l'aigua.

En cas de viure en àrees properes a rius o rierols, es recomana estar atents a possibles desbordaments i tenir preparat un pla d'emergència en cas d'evacuació. Mantenir-se informat a través dels butlletins de l'AEMET i seguir les indicacions deprotecció civil són mesures essencials per garantir la seguretat en aquest tipus de situacions.