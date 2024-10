Gori Masip a peu de carrer durant les pluges, et dóna un consell: 'Encara no...'

L'episodi de pluges que va començar divendres a la tarda i s'ha intensificat durant la nit i avui al matí ha deixat gran part de Catalunya sota un mantell d'aigua. Aquest fenomen, caracteritzat per intenses precipitacions i diverses mànigues marines davant de la costa, ha causat inundacions i diversos problemes al territori.

En particular, a zones com el Penedès, on s'han registrat fins a 100 litres per metre quadrat, les pluges han estat especialment intenses, saturant rius i embassaments. Aquest esdeveniment ha generat un ambient d'alerta, en què els equips d'emergència han treballat sense parar per respondre a les incidències provocades pel temporal.

En aquest context, el conegut meteoròleg de TV3, Gori Masip, ha sortit als carrers per reportar en directe els efectes de les pluges. Masip, que és àmpliament reconegut pel seu compromís amb la informació meteorològica a Catalunya, s'ha acostat a diferents punts afectats pel temporal i ha brindat una visió detallada i propera de la situació. En el vídeo, va comentar sobre les intenses pluges que van començar la tarda anterior, referint-se a l'inici de l'episodi com l'aperitiu del que vindria després, fent al·lusió a com les primeres precipitacions eren només una prèvia del que havia d'arribar.

Les declaracions de Gori Masip sobre l'impacte de les pluges

Durant la seva intervenció, Masip va emfatitzar la gran quantitat d'aigua caiguda al Garraf i al Penedès, dues de les zones més afectades. Va esmentar que, en alguns punts del Penedès, s'ha aconseguit una precipitació propera als 100 litres per metre quadrat, fet que ha portat a una important crescuda dels rius, com el Foix. Va explicar que, a l'entrada del pantà, el cabal del riu va assolir un volum de 80 meters cúbics per segon, cosa que és una xifra considerable i potencialment perillosa per a les àrees limítrofes.

| ACN

Gori Masip va fer una crida a la precaució, destacant que encara que l'episodi de pluges estava disminuint, les condicions encara requerien màxima atenció. Va recomanar a la ciutadania mantenir-se allunyada de les zones de risc i observar els senyals de seguretat, especialment als llocs on l'aigua s'acumulava i els rius fluïen amb més força. "Encara no podem abaixar la guàrdia" , va insistir, destacant la importància de respectar les indicacions de seguretat mentre el temporal segueix el seu curs.

Gori Masip: un referent en meteorologia a Catalunya

Gori Masip és un dels meteoròlegs més reconeguts a Catalunya, treballant com a presentador i reporter per a l'espai de meteorologia de TV3. Tot i ser molt jove, Masip ha esdevingut una figura propera per al públic, gràcies al seu estil directe i la seva habilitat per comunicar de manera clara i comprensible els fenòmens meteorològics.

| TV3, XCatalunya

No és estrany veure'l en xarxes socials compartint informació d'última hora sobre tempestes, pluges, nevades i altres fenòmens, i la seva presència en situacions d'emergència brinda seguretat als espectadors, que en valoren el compromís i el coneixement.