Manifestació independentista a Girona contra la immigració il·legal

per Rubèn Novoa

El col·lectiu Nacionalistes als Carrers ha convocat una manifestació el diumenge 16 de febrer, a les 11 del matí, a la Plaça Independència de Girona. Aquesta mobilització reivindica cinc punts clau: la independència de Catalunya, prioritzar els catalans, frenar la immigració il·legal, garantir la seguretat als carrers i defensar el català com a única llengua oficial al país.

Els organitzadors han deixat clar el seu malestar amb la situació política actual i han criticat durament els partits que consideren que han traït l’independentisme: “Som un grup de gent que ja n’estem farts dels partits processistes, que només enganyen la gent. Hi ha gent que encara se’ls creu, però ja n’hi ha prou. No tenen cap intenció de fer cap independència.”

A més, han denunciat la manca de polítiques efectives en defensa de la llengua catalana: “El català ha de ser l’única llengua de Catalunya, com ha sigut sempre, però els partits no fan res per protegir-lo.”

També han posat el focus en la immigració, que consideren que afecta directament la identitat nacional: “Espanya està emplenant Catalunya d’immigració, legal i il·legal, amb l’objectiu de debilitar el català, l’independentisme i la nostra nació. Ja n’estem farts.”

Amb aquestes reivindicacions, Nacionalistes als Carrers fan una crida a la mobilització per plantar cara a la situació actual: “Per això us convoquem el dia 16 de febrer, a les 11 del matí, a la Plaça Independència de Girona.”

Aquest esdeveniment tindrà lloc en una ciutat governada per Guanyem Girona (CUP) , liderada per Lluc Salellas, un partit totalment allunyat de les posicions del col·lectiu.

La concentració suposa una nova expressió d’un nacionalisme català que es vol més combatiu i desacomplexat davant el que consideren una situació d’emergència nacional.