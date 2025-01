La dada del Banco Santander que no agrada a molts clients

El Banco Santander, amb més d'un segle d'història, s'ha convertit en un dels referents de la banca internacional gràcies a la seva capacitat d'adaptació i a l'amplitud de la seva oferta de serveis. La seva expansió va començar a Espanya, però amb el temps ha aconseguit estendre la seva presència a Europa i Amèrica, reforçant la seva reputació com un dels actors financers més sòlids a nivell global. Segons dades proporcionades per Help My Cash, compta amb més de 164 milions de clients, un aval que reflecteix la confiança que els seus usuaris han dipositat en l'entitat al llarg de la seva trajectòria.

A més de la seva presència en països europeus, on destaca en mercats com el Regne Unit o Portugal, el banc opera amb força en nacions d'Amèrica, entre elles Estats Units, Mèxic, Brasil i Argentina, cosa que li ha permès diversificar els seus ingressos i assegurar-se una posició privilegiada davant de competidors d'escala nacional.

El Santander ha emprès en els últims anys una estratègia basada en la digitalització i la innovació. Mostra d'això és la creació d'un ampli ventall de productes en línia, entre els quals destaca la Cuenta Online Santander, dissenyada per atendre la creixent demanda de serveis digitals. Aquest enfocament respon a les noves tendències de consum, ja que molts clients prioritzen la gestió de les seves finances a través dels seus dispositius mòbils.

Fins i tot en el seu àmbit presencial, l'entitat ha buscat reinventar-se amb la introducció d'oficines Santander Smart i espais Work Café, concebuts per oferir una experiència més propera i personalitzada. Sumats a això, projectes com Santander Music evidencien l'interès de l'entitat per arribar a públics més joves, mentre que iniciatives de responsabilitat social com Santander Universidades consoliden la seva presència en un àmbit que transcendeix el merament comercial.

El que no agrada a la clientela

Tanmateix, hi ha una dada concreta que no deixa satisfets alguns dels seus clients: qui no compleix certes condicions s'enfronta a la possibilitat de pagar fins a 240 euros anuals en concepte de comissions per manteniment de compte. Encara que el banc també ofereix opcions exemptes de càrrecs per als usuaris que s'acullen a la seva oferta digital —així com la possibilitat de pagar res o molt poc si es compleixen certs requisits—, l'existència d'aquest sostre de 240 euros s'ha convertit en motiu de queixa per a un sector de la seva clientela.

| Banco Santander

És cert que el Santander no és l'única institució financera que ha optat per aquesta classe d'estructura de costos; tanmateix, el pes de la seva marca i la seva posició hegemònica en el mercat fan que els clients esperin condicions més avantatjoses, especialment en un context on altres entitats i fintech han emprès una guerra de preus i promocions per captar dipòsits i nòmines de nous usuaris.

Encara que aquests càrrecs són evitables per a qui compleixi amb els requisits establerts pel banc —tals com domiciliar la nòmina, mantenir un saldo mínim o contractar determinats serveis—, molts usuaris s'han manifestat a les xarxes socials expressant la seva disconformitat. Per a alguns, aquest sistema de requisits suposa un obstacle que pot resultar difícil d'assumir, especialment quan la situació econòmica personal no s'ajusta al perfil que l'entitat considera ideal.