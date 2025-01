Puja l'11 % el sou dels treballadors d'un supermercat català

El món de la distribució alimentària a Catalunya està experimentant canvis profunds a nivell salarial. D'un temps ençà, diverses empreses del sector han anunciat millores notables en les condicions de les seves plantilles, amb la finalitat de respondre a la creixent demanda de productes de qualitat i a la necessitat de retenir el talent en un mercat cada cop més competitiu. Mentre unes cadenes opten per atorgar bonificacions puntuals o incentius orientats a la conciliació de la vida laboral i personal, altres han fet el pas de formalitzar revisions salarials significatives.

Malgrat tractar-se d'un escenari complex per a molts negocis, la demanda d'aliments frescos i elaborats es manté sòlida, motivant les companyies a invertir en el factor humà que sosté el dia a dia de les seves botigues. El fenomen pren rellevància en un context en què la distribució de productes frescos de proximitat i la preocupació per una alimentació sana han pres un protagonisme notable.

Bones noves en territori català

Amb aquest panorama de fons, destaca la notícia que una empresa especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat ha aprovat una pujada salarial de l'11% per a un sector concret de la seva plantilla. La mesura no arriba ni un any després que ja s'apliqués un increment de salari a un altre col·lectiu de treballadors a les seves botigues. En aquest cas, l'atenció se centra en el personal d'oficines, que veurà reflectit l'augment en la nòmina a partir del present mes de gener.

| @AmetllerOrigen

Segons ha pogut confirmar-se, aquest canvi beneficiarà més de 300 professionals de les seus centrals, ubicades a la província de Barcelona i a l'Alt Penedès. Els responsables de la firma han emmarcat aquesta decisió dins d'un projecte estratègic d'arrelament, amb el qual persegueixen compartir el creixement del negoci amb la base laboral que el fa possible.

L'empresa en qüestió és Ametller Origen, líder en el sector de l'alimentació de proximitat i amb una ferma voluntat de reinventar l'experiència de compra en supermercats. Amb els seus més de 4.500 treballadors, s'ha convertit en la companyia de referència a l'Alt Penedès, i ha apostat per oferir tant productes frescos com serveis complementaris que van des d'assessorament nutricional fins a la comercialització d'articles elaborats per a consum immediat.

L'augment salarial anunciat, de l'11% de mitjana, s'aplicarà al personal d'oficines que no es va veure beneficiat per la pujada prèvia, efectuada als empleats de les seves botigues fa uns mesos. D'aquesta manera, la mesura reforça la política interna de millora contínua de les condicions laborals, així com l'aposta de la companyia per alinear el progrés econòmic amb el benestar dels treballadors.