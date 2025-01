La comarca on més es parla català

per Pol Nadal

L'ús del català a Catalunya presenta variacions significatives segons la regió, reflectint tant factors històrics com demogràfics. En les últimes dècades, s'ha observat una disminució en el nombre de parlants habituals de català, passant del 43% el 2003 al 36,1% el 2018.

Aquesta tendència general de descens en l'ús del català es manifesta de manera diversa en les diferents comarques catalanes. Per exemple, al Ripollès, el 95,2% de la població utilitza el català com a llengua principal, situant-la com la comarca amb major predominança de l'idioma a tota Catalunya.

Altres comarques amb un alt percentatge d'ús del català inclouen el Montsià (89,3%), el Baix Ebre (85,5%) i la Noguera (81,8%). No arriben als números del Ripollès, però continuen sent números molt bons tenint en compte les amenaces internes i externes que pateix la llengua.

Comarques amb menys parlants de català.

En contrast, àrees més urbanitzades i amb una major diversitat lingüística presenten percentatges més baixos d'ús del català. Per exemple, a L'Hospitalet de Llobregat, només el 44,8% dels habitants parlen català habitualment, mentre que al Barcelonès Nord (Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona) aquest percentatge descendeix al 39%.

Preocupació de les associacions de defensa del català

La disminució en l'ús del català ha generat preocupació entre institucions i organitzacions culturals. La Generalitat de Catalunya ha implementat mesures per fomentar l'ús de l'idioma, com el "Pacte Nacional per la Llengua", que busca incrementar la seva presència en diversos àmbits socials.

A més, entitats com Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua han instat a duplicar l'oferta de places per aprendre català, responent a una demanda creixent entre la població.

Mantinc el català

La campanya "Mantinc el català" és una iniciativa ciutadana sense ànim de lucre que busca fomentar la revitalització de l'ús del català en l'esfera pública. El seu objectiu principal és persuadir els parlants de català perquè mantinguin el seu idioma en interaccions quotidianes, fins i tot quan el seu interlocutor respongui en castellà. El lema de la campanya és: "Mantinc el català sempre, a tot arreu i amb tothom!".

La plataforma va sorgir el 2021, inspirada per les idees de la sociolingüista Carme Junyent i Figueras, qui en el seu llibre El futur del català depèn de tu ("El futur del català depèn de tu") emfatitza la importància de l'actitud individual en la preservació de l'idioma. Des de llavors, "Mantinc el català" ha estès la seva presència a diverses xarxes socials, promovent la consciència lingüística i la fidelitat a l'ús del català.

Entre les seves accions destacades, l'abril de 2022, durant la celebració de la Diada de Sant Jordi, la plataforma va llançar un repte de 21 dies perquè els parlants de català mantinguessin la seva llengua en totes les seves interaccions personals i professionals. Aquesta iniciativa buscava superar la inseguretat o la por a no ser compresos, fomentant l'hàbit d'iniciar i mantenir converses en català.

A més, el juny de 2022, "Mantinc el català" va participar en un moviment en línia que promovia la cancel·lació massiva de subscripcions a Netflix, en protesta per l'escassa presència del català en el seu catàleg i l'absència d'una interfície en aquest idioma. Cinc dies després de l'acció, Netflix va afegir 12 nous títols en català disponibles en 190 països, marcant un dels majors increments de contingut en català per part de la companyia fins a la data.