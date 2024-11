Males notícies per a Zenit a TV3, especialment entre un grup d'edat

Les franges d'edat a la televisió són un aspecte crucial per entendre la programació i el contingut ofert per les cadenes. Cada grup etari té preferències i hàbits diferents, cosa que obliga les emissores a segmentar la seva oferta per captar la seva atenció. Al matí, els programes solen estar adreçats als adults grans o a les persones que treballen des de casa seva, amb espais informatius, magazins d'actualitat i consells pràctics.

A la tarda, l'enfocament canvia cap als joves i els adolescents, amb sèries, concursos i programes més dinàmics que connectin amb els seus interessos. L'horari nocturn, conegut com a prime time, és la franja més competitiva. Aquí es busca atreure l'audiència general, incloent-hi adults joves i famílies, amb grans produccions, reality shows o esdeveniments en directe.

A mesura que avança la nit, els continguts s'adapten a un públic adult, incloent-hi tertúlies polítiques, debats o pel·lícules. Finalment, els caps de setmana són un terreny de joc molt diferent, amb un enfocament més familiar durant el dia i una programació més relaxada a la nit. Així, doncs, les franges d'edat no només influeixen en què s'emet, sinó també en com es finança, ja que determinen el tipus de publicitat que atrau cada segment en concret.

Les males dades que encadena 'Zenit'

El programa 'Zenit' de TV3 no va tenir la seva millor nit a causa de la competència esportiva. L'emissió del Dinamarca-Espanya de la Nations League, retransmès a La 1, va perjudicar clarament els resultats de l'espai televisiu.

Durant la seva emissió, 'Zenit' va aconseguir un 9,7% de quota de pantalla, reunint 142.000 espectadors. Tot i això, el rendiment general va quedar per sota dels dos dígits. L'audiència, especialment als segments més joves, va ser molt baixa, entre els espectadors de 13 a 24 anys, el programa amb prou feines va aconseguir un 0,1 % de quota.

La situació va millorar lleugerament en els darrers 30 minuts d'emissió. Un cop finalitzat el partit a La 1, es va registrar un augment en el seguiment del programa. Tot i això, aquest repunt va arribar massa tard per canviar el balanç general.

| TV3

L'única franja d'edat salvable

El públic més gran de 64 anys va ser el que va salvar parcialment els resultats de 'Zenit'. Aquest segment va assolir una quota del 13,5%, la millor entre els diferents grups d'edat. Tot i això, el target comercial del programa es va quedar en un discret 4,1 %.

La fidelitat de l'audiència va assolir el 29,6%, una dada destacable però insuficient davant de la competència del futbol. L'emissió del Dinamarca-Espanya va marcar la pauta de la nit, deixant clar l'impacte d'esdeveniments esportius als ratings.

TV3 haurà d'analitzar aquestes dades per reforçar la seva programació davant d'esdeveniments similars. 'Zenit' no va aconseguir captar els espectadors més joves, un desafiament important per a la cadena. La dura competència amb el futbol va evidenciar les dificultats dels programes de no-esport per destacar en prime time.