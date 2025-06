Males notícies per als fumadors, 8 noves platges a la llista: Prohibit el tabac

Catalunya està a punt de fer un gir important en la seva política de salut pública i protecció mediambiental. A partir de l'estiu de 2025, un total de 13 municipis de la província de Barcelona prohibiran fumar a les seves platges, en un esforç conjunt per crear espais més saludables, sostenibles i respectuosos amb l'entorn.

La iniciativa pretén estendre's als 25 municipis costaners de la província en els pròxims anys, de manera que tot el litoral quedi lliure de fum abans que acabi 2026. Per això, s'ha elaborat una ordenança tipus que els ajuntaments podran adoptar i adaptar a les seves pròpies normatives locals.

Platges més netes, aire més pur

Les raons darrere d'aquesta mesura són clares. D'una banda, protegir la salut dels ciutadans, especialment dels menors, que freqüenten les platges durant l'estiu. D'altra banda, reduir l'impacte ambiental de les burilles, un dels residus més abundants i contaminants del món.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

Segons dades de la mateixa Diputació, milers de burilles acaben enterrades cada dia a la sorra, alliberant tòxics que afecten tant el sòl com el mar. A més, la presència del fum en espais oberts com la platja genera cada cop més rebuig. L'aire net, el contacte amb la natura i la tranquil·litat són valors cada cop més apreciats per aquells que cerquen relaxar-se a la costa.

Els municipis pioners

Alguns municipis ja s'han avançat en aquesta croada antitabac. És el cas de Calella i Barcelona, que des de 2022 apliquen la prohibició de fumar a totes les seves platges. El Masnou es va sumar a la iniciativa el 2023, mentre que Sitges ho va fer el 2021, tot i que només en determinades zones. També Vilanova i la Geltrú va ser pionera, implantant restriccions des de 2020, tot i que serà el 2025 quan estengui la prohibició a totes les seves platges.

| Pexels, Brayden Stanford

El 2024, Caldes d’Estrac es va unir a aquesta tendència prohibint fumar en una de les seves platges, mentre que Pineda de Mar, tot i que encara no ha aprovat una normativa oficial, ja ha designat dues zones de bany com a espais sense fum. Aquests exemples han obert el camí perquè nous municipis s'afegeixin a la llista.

Mataró es prepara per al 2026

Tot i que no formarà part de la campanya el 2025, Mataró ja ha anunciat que s'incorporarà el 2026. L'ajuntament ha aprovat l'ordenança corresponent i està preparant la seva implementació per a l'estiu vinent. Amb la seva inclusió, l'objectiu de cobrir tots els municipis costaners de la província estaria pràcticament complert.

Aquesta planificació per fases permet a cada localitat adaptar la mesura als seus recursos i sensibilitzar la seva població de manera progressiva. En molts casos, el primer any s'actuarà de manera pedagògica, prioritzant la informació sobre la sanció. Només en algunes platges, com les de Barcelona, ja es contempla la imposició de multes de fins a 30 euros.

Un estiu sense fum

Les persones que vagin a gaudir del sol i el mar a les platges de Calella, El Masnou, Barcelona, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Caldes d’Estrac, Pineda de Mar, Sant Pol de Mar, Cubelles, Sant Andreu de Llavaneres, Premià de Mar, Vilassar de Mar i Sant Vicenç de Montalt hauran de deixar el tabac a casa.

I si el pla es compleix tal com està previst, el 2026 també Mataró s'afegirà a aquesta xarxa de platges lliures de fum. La transformació està en marxa, i promet no només canviar l'experiència a la sorra, sinó també protegir la salut i el medi ambient per a les generacions futures. Catalunya lidera així una revolució silenciosa a les seves costes, on el fum del tabac deixarà de tenir cabuda.