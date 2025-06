La lliçó d'Estònia a l'escola woke catalana

per Mireia Puig

En un moment en què molts països europeus opten per restringir l'ús de telèfons mòbils a les aules, Estònia ha decidit prendre un camí diferent. A partir del setembre de 2025, el país bàltic implementarà el programa nacional "AI Leap", que proporcionarà a 58.000 estudiants de 16 i 17 anys i a 5.000 professors accés gratuït a eines d'intel·ligència artificial (IA) d'última generació.

Aquesta iniciativa busca integrar la IA en el sistema educatiu per preparar els joves per a un futur laboral on la competència digital serà fonamental.

La ministra d'Educació, Kristina Kallas, ha destacat que els telèfons mòbils són essencials per a la participació en processos democràtics, com el vot en línia. En lloc de prohibir-los, les escoles del país gestionen el seu ús de manera pragmàtica, permetent-los a l'aula quan sigui rellevant i restringint-los durant les pauses.

Aquesta política es basa en l'experiència prèvia d'Estònia amb el programa "Tiigrihüpe" (Salt del Tigre) de 1997, que va introduir internet a totes les escoles del país. Aquesta iniciativa va establir les bases per a una societat digital avançada i va posicionar Estònia com a líder en innovació educativa.

Catalunya ha de seguir aquest exemple?

Catalunya, amb la seva forta identitat cultural i lingüística, ha mostrat interès a integrar la tecnologia en l'educació. Tanmateix, la implementació d'una iniciativa similar a "AI Leap" requeriria una planificació acurada i una inversió significativa en infraestructura i formació docent.

L'adopció de la IA a les aules catalanes podria oferir oportunitats per personalitzar l'aprenentatge i millorar la participació estudiantil. No obstant això, també planteja desafiaments, com garantir l'equitat en l'accés a la tecnologia i abordar les preocupacions sobre la privacitat de les dades.

A més, seria essencial fomentar una cultura digital que valori el pensament crític i l'ètica en l'ús de la tecnologia. Això implicaria no només proporcionar eines tecnològiques, sinó també capacitar els docents i estudiants per utilitzar-les de manera efectiva i responsable.

Estònia va pel bon camí?

Estònia ofereix un model inspirador de com la integració de la tecnologia en l'educació pot preparar els estudiants per als desafiaments del segle XXI. Tot i que cada context és únic, Catalunya podria considerar les lliçons d'Estònia per desenvolupar la seva pròpia estratègia educativa que combini innovació tecnològica amb una sòlida base cultural i ètica.