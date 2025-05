Última hora dels embassaments catalans: Optimisme absolut

per Iker Silvosa

Catalunya tanca el maig amb un optimisme absolut pel que fa a la situació hídrica. Els embassaments interns continuen mostrant xifres encoratjadores i mantenen una tendència clarament positiva, confirmant així que les pluges de primavera han complert la seva funció, deixant un excel·lent panorama per afrontar l’estiu, època tradicionalment crítica en matèria de recursos hídrics.

Segons les dades més recents publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), les reserves dels embassaments catalans se situen en un 80,70% de la seva capacitat màxima. Això representa un increment lleu però constant respecte a jornades anteriors, consolidant així un escenari molt més favorable que el viscut fa exactament un any, quan les reserves amb prou feines superaven el 29%.

Una de les principals conclusions d’aquest darrer informe és que la taxa de creixement dels embassaments ha disminuït lleugerament en comparació amb setmanes anteriors. Aquest fet, lluny de generar alarma, és vist pels experts com quelcom totalment lògic i esperat. Després de les fortes precipitacions i les importants crescudes de març i abril, és natural que el ritme de recuperació es moderi una mica. El més important és que seguim en una clara línia ascendent.

| ACN

Els millors i els pitjors

Analitzant embassament per embassament, alguns destaquen especialment per mantenir nivells alts i estables. La Baells continua fregant el ple absolut, amb un impressionant 97,06%, cosa que garanteix aigua suficient per a la comarca del Berguedà durant els pròxims mesos. D’altra banda, l’embassament de Susqueda, un dels més estratègics pel seu volum i el seu paper clau en el sistema Ter-Llobregat, també destaca positivament, situant-se al voltant del 89,60% de la seva capacitat màxima.

El pantà de Sau, històricament protagonista en situacions de sequera, registra una xifra tranquil·litzadora amb un 63,11% de capacitat, frenant així la lleugera caiguda que havia experimentat en jornades prèvies. Aquest canvi de tendència ha estat especialment celebrat, atès que es tracta d’un dels embassaments més rellevants per abastir l’àrea metropolitana de Barcelona.

En contrast, Siurana i Riudecanyes, els embassaments amb xifres tradicionalment més baixes, es mantenen estables tot i que encara per sota del desitjable. Precisament en aquesta línia, la consellera Sílvia Paneque va anunciar recentment importants inversions i noves taules de diàleg per millorar l’autosuficiència hídrica de l’àrea del Siurana-Riudecanyes, cosa que aportarà estabilitat a mitjà i llarg termini.

Amb aquestes xifres, l’optimisme hídric a Catalunya està més que justificat. Les xifres actuals permeten preveure un estiu tranquil pel que fa a disponibilitat d’aigua, allunyant definitivament el risc de restriccions severes. Tanmateix, des de les institucions s’insisteix a mantenir la prudència i continuar promovent una gestió responsable del recurs hídric, atès que el canvi climàtic continua sent una realitat que obligarà a gestionar amb cautela aquest recurs vital.

Catalunya afronta així els pròxims mesos amb optimisme, conscients que l’esforç conjunt realitzat fins ara ha de continuar per garantir la sostenibilitat hídrica a llarg termini.