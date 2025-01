La màgica pel·lícula de TV3 per a la Nit de Reis

L'arribada dels Reis Mags és un dels moments més esperats a totes les llars catalanes. Per això, sempre intentem donar-los la benvinguda que es mereixen i la vigília de la seva visita els anem a rebre als carrers de les nostres ciutats. Però un cop acaba la Cavalcada, només queda esperar que aquests tres homes màgics facin la seva feina durant la nit.

I hi ha tantes ganes que això passi que moltes vegades l'espera es fa una mica lenta. Tanmateix, per poder amenitzar-la, TV3 ha proposat una pel·lícula que es va estrenar fa no gaire temps però que ja s'ha convertit en un dels clàssics de la modernitat. A les 22:05 hores començarà La vida de Pi, una producció amb 11 nominacions als Oscars de 2013 que es va acabar portant quatre guardons; entre ells, el de millor director.

Una mica més de dues hores de durada té aquesta pel·lícula, que acabarà poc després de les dotze, moment perfecte per apagar la tele i anar-se'n a dormir. Encara que si el nerviosisme segueix assetjant i la son no apareix, després de La vida de Pi s'emet una altra pel·lícula a TV3. En aquest cas, és la de Déu, per què ets tan idiota?. Passarem, doncs, del drama a la comèdia, un còctel perfecte d'emocions per aguardar el tan esperat moment de l'arribada dels Reis.

Per si no te'n recordes... la sinopsi de 'La vida de Pi'

La vida de Pi, dirigida per Ang Lee i basada en la novel·la homònima de Yann Martel, és una història de supervivència, fe i descobriment personal que combina aventura i filosofia. La pel·lícula narra l'extraordinària experiència de Piscine Molitor Patel, conegut com a Pi, un jove indi el destí del qual canvia dràsticament després d'un naufragi.

La trama comença amb en Pi creixent a Pondicherry, Índia, on la seva família dirigeix un zoològic. Fascinat per l'espiritualitat, en Pi explora diverses religions a la recerca de respostes, cosa que reflecteix la seva profunda connexió amb el món que l'envolta. Quan la seva família decideix emigrar al Canadà juntament amb els animals del zoològic, el seu viatge en un vaixell de càrrega acaba en tragèdia a causa d'una tempesta que enfonsa el vaixell.

En Pi es troba llavors en un bot salvavides enmig de l'oceà Pacífic, acompanyat per un tigre de Bengala anomenat Richard Parker. El que comença com una lluita per la supervivència es converteix en un viatge èpic ple de desafiaments, autodescobriment i una relació simbiòtica entre el jove i el tigre. Mentre afronten junts la immensitat de l'oceà, en Pi reflexiona sobre la naturalesa de la fe, l'instint i la humanitat. La vida de Pi és una obra visualment impactant que convida a la introspecció, oferint una narrativa carregada de simbolisme i emocions profundes.