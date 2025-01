Cavalcada de Reis Mags 2025 a Barcelona: Recorregut i on veure-la a la TV

El 5 de gener, Barcelona s'omplirà d'il·lusió i màgia amb l'esperada arribada dels Reis Mags, que recorreran els carrers de la ciutat per repartir alegria i regals entre els més petits. Aquest esdeveniment, un dels més emblemàtics de Nadal, promet, com cada any, una nit plena de llum, color i espectacles.

La jornada començarà a les 16:30 hores, quan Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran al Portal de la Pau a bord del pailebot Santa Eulàlia. Allà seran rebuts per l'alcalde de Barcelona, qui, seguint la tradició, els donarà la benvinguda amb pa i sal i els lliurarà les claus de la ciutat. Aquest gest simbolitza l'autorització perquè Ses Majestats puguin entrar a totes les llars de Barcelona i deixar els seus regals.

A partir de les 18:00 hores, començarà l'esperada Cavalcada, una desfilada que omplirà els carrers de Barcelona de música, llums i màgia. Encapsalats pel patge Gregori, la patge Estel, el patge Omar i els patges carters, els Reis d'Orient desfilaran amb el seu seguici i les seves majestuoses carrosses. Cadascuna estarà acompanyada per artistes de diferents disciplines, que oferiran actuacions plenes de creativitat, fent d'aquesta nit una experiència inoblidable tant per a petits com per a grans.

| Ajuntament de Barcelona

Recorregut i horaris

La Cavalcada seguirà el recorregut habitual dels últims anys, començant a l'avinguda del Marquès de l'Argentera a les 18:00 hores. Des d'allà, la desfilada avançarà cap al passeig Colom, on s'espera que passi a les 18:15 hores, per després recórrer l'avinguda del Paral·lel, al voltant de les 19:10 hores. Més endavant, els Reis i el seu seguici arribaran a la ronda de Sant Pau, a prop del Mercat de Sant Antoni, a les 19:45 hores, continuant cap al carrer Sepúlveda sobre les 20:30 hores.

El recorregut s'acostarà al tram final quan arribi a la plaça Espanya a les 20:45 hores. Finalment, la Cavalcada culminarà a l'avinguda Reina María Cristina a les 21:15 hores, on s'espera el tancament d'aquest màgic esdeveniment. La Cavalcada serà accessible per a tothom, ja que no hi haurà restriccions d'aforament. A més, s'habilitaran espais reservats per a persones amb discapacitat o diversitat funcional que comptin amb targeta acreditativa, assegurant que l'esdeveniment sigui inclusiu i còmode per a tots els assistents.

La Cavalcada dels Reis Mags de Barcelona promet ser, com cada any, un espectacle inoblidable. Amb un recorregut ple de màgia, música i sorpreses, es convertirà en el tancament perfecte per a les celebracions nadalenques.

| Ajuntament de Barcelona

On veure a la TV?

La retransmissió de la mítica Cavalcada de la Ciutat Comtal es durà a terme a TV3 a partir de les 19:20 hores, 80 minuts després del començament d'aquesta. La cadena pública catalana emetrà un programa especial sota el títol de Nit de Reis, igual que ha fet en els últims anys, i que durarà fins a les 21 hores.