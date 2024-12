El Meteocat informa d'un curiós fenomen meteorològic que ha ocorregut avui

La jornada d'avui ha deixat imatges sorprenents a la comarca de la Segarra, on s'ha registrat un fenomen poc habitual conegut com la boira nevada. Segons la informació difosa pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest succés requereix de diverses condicions específiques per produir-se.

Entre les quals destaquen temperatures per sota dels 0 °C i un nivell d'humitat prou alt a l'atmosfera. A diferència de la neu que sol caure des de núvols en altura, la boira nevada s'origina a partir de la boira present a ras del propi sòl. Transformant-se en petitíssims flocs de menys d'1 mm de diàmetre.

Unes curioses imatges

En les imatges compartides per usuaris de xarxes socials, com les del tuit de David Garganté. S'aprecia com l'acumulació d'aquests flocs ha arribat a formar una lleugera capa blanca en carreteres, teulades i zones enjardinades de la comarca. La boira nevada es distingeix fàcilment d'altres formes de precipitació hivernal per la finor i la mida dels cristalls de gel.

A més, malgrat la seva aparença tènue, el fenomen pot prolongar-se durant hores si es mantenen les condicions de boira densa i baixes temperatures. Permetent que la fina capa de flocs es converteixi en una estampa digna de l'època hivernal.

L'avís del Meteocat

El Meteocat ha recalcat la curiositat d'aquest succés, ja que no es tracta de simple gebre o gel, sinó d'autèntica neu que es forma a molt poca altura. Perquè la boira es converteixi en unes precipitacions sòlides, les gotes d'aigua en suspensió han d'estar subrefredades; és a dir, a temperatures inferiors als 0 °C sense haver-se congelat completament.

Quan entren en contacte amb nuclis de cristal·lització (minúscules partícules a l'aire), aquestes gotes passen directament a estat sòlid. Donant lloc a petits cristal·lets de neu que van caient sobre la superfície.

Aquesta modalitat de precipitació és relativament infreqüent i, per això, desperta gran interès tant en la comunitat científica com entre els aficionats a la meteorologia. No tots els hiverns es donen les condicions de temperatura i humitat perquè aparegui, i menys encara amb la suficient intensitat per generar un mantell blanc clarament visible. Per això, els experts han aprofitat per recopilar dades que permetin entendre millor la dinàmica d'aquest fenomen.

Condicions a tenir en compte

Els efectes de la boira nevada no solen ser tan intensos com els d'una nevada convencional. Però és aconsellable extremar la precaució a vies i calçades cobertes per aquesta fina capa de cristal·lets, ja que poden provocar un desplaçament superior al d'una carretera seca.

De la mateixa manera, en cas de persistir les temperatures sota zero, és possible que, amb el pas de les hores, es formi una gran placa de gel. D'aquí que les autoritats locals insisteixin en la necessitat de conduir amb cura i respectar els avisos de les instàncies oficials.

Així doncs, la boira nevada que s'ha manifestat avui a la Segarra exemplifica la diversitat de fenòmens meteorològics que poden ocórrer durant l'hivern a Catalunya. Aquest fet, a més de ser un espectacle curiós per als residents i visitants.

Serveix per recordar la complexitat del clima i la importància de l'observació contínua que realitzen organismes com el Meteocat. Amb l'arribada d'aquestes baixes temperatures, no es descarten noves aparicions de boira nevada en altres comarques. Sempre que persisteixi la combinació de fred intens i alt grau d'humitat en superfície.