Anunci urgent Meteocat: Comarques afectades per fred intens si surts a Cap d'Any

per Sergi Guillén

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat el seu avís de situació meteorològica de perill per fred intens per a la matinada i les primeres hores del dimecres 1 de gener. Segons els últims informes, el grau de perill màxim estimat per a aquesta data se situa en 1 sobre 6.

El que, si bé no representa una alerta, si implica la necessitat d'extremar precaucions en aquelles comarques propenses a registrar temperatures mínimes molt baixes. Concretament, el període crític abasta des de la 1:00 h fins a les 13:00 h, coincidint amb les primeres celebracions de l'any nou.

Tal com assenyalen les imatges de referència publicades per Meteocat. Les zones afectades per aquest episodi de fred intens es concentren, sobretot, en àrees de la Catalunya Central, algunes comarques de Ponent, i zones concretes del prelitoral i del sud.

En els mapes difosos, s'aprecia un color groc en aquestes regions que indica perill moderat (1-2) segons l'escala de perillositat. Reflectint la possibilitat que se superin els llindars habituals de fred en punts enclavats o en valls amb escassa o nul·la ventilació nocturna. En aquests llocs, els bancs de boira no només dificulten la visibilitat, sinó que també poden afavorir descensos encara més acusats de les temperatures.

| Pexels, Oleg Magni

Per què és important l'avís

Encara que el nivell de perill sigui baix (1/6), Meteocat insisteix que les condicions de fred intens poden suposar un risc per a la salut de persones vulnerables. Com majors, nens petits o persones amb malalties cròniques.

A més, la formació de gel a la calçada durant la matinada i primeres hores del matí eleva el perill d'incidents de trànsit, especialment en vies secundàries o poc transitades. Per això, es recomana a tots aquells que tinguin planejat conduir en la Nit de Cap d'Any—o poc després de la mitjanit—que revisin els parts meteorològics amb freqüència.

Comarques més afectades

El butlletí oficial menciona que el llindar d'avís podria superar-se en zones enclotades i lliures de bancs de boira. La qual cosa resulta cridanera, ja que se sol pensar que la boira contribueix a un refredament extra. Tanmateix, la boira actua en ocasions com un aïllant tèrmic que frena la pèrdua de calor.

Així, les comarques amb menor probabilitat de boira, però sí amb inversió tèrmica marcada, podrien registrar valors mínims més baixos. Entre aquestes àrees s'inclouen, per exemple, determinades parts de la Noguera, el Solsonès, el Baix Camp i la Conca de Barberà, així com punts de la Catalunya interior en general.

Evolució prevista

D'acord amb l'avís actualitzat, les condicions de fred intens podrien prolongar-se fins a migdia de l'1 de gener. A partir de llavors, les temperatures s'aniran recuperant paulatinament, si bé continuarà un ambient hivernal en tot el territori.

Per estar al corrent de possibles canvis d'última hora, les autoritats meteorològiques aconsellen seguir els canals informatius oficials del Meteocat. Així com atendre les recomanacions de Protecció Civil i dels serveis d'emergències locals.

Així doncs, encara que l'any 2025 arribi amb la continuïtat de les festivitats pròpies de la Nit de Cap d'Any, és imprescindible extremar la precaució en aquelles comarques marcades en groc. Amb la informació adequada i un equipament apropiat per al fred, es pot gaudir de l'entrada d'any amb seguretat i sense contratemps.