Meteocat anuncia que s'incrementen les comarques afectades per la pluja avui dimecres

per Sergi Guillén

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill. Per la intensitat de les pluges a Catalunya, vàlid des de les 13.00 fins a la 1.00 de la matinada de dijous. Aquest avís afecta una gran part del territori català, marcant un increment a les comarques que podrien experimentar pluges intenses.

Amb una probabilitat de precipitació superior a 20 mm en només 30 minuts, cosa que representa un risc meteorològic considerable. Aquest fenomen, segons Meteocat, podria estar acompanyat de tempestes i generar complicacions en la mobilitat i activitats a l'aire lliure. L'alerta es classifica amb un grau de perill de 2 sobre 6, situant diverses comarques en un nivell de risc moderat.

A mesura que la jornada avanci, Meteocat ha assenyalat que la pluja s'intensificarà a franges horàries específiques. És més probable durant les hores de la tarda i primeres hores de la nit. Aquesta situació requereix una atenció especial per part de la ciutadania, especialment en zones que podrien veure una acumulació important d'aigua en poc temps.

Extensió i evolució del fenomen

L'informe de Meteocat indica que la distribució del fenomen serà extensa i cobreix bona part del territori. Les zones afectades es concentren principalment al nord-est i centre de Catalunya, encara que la distribució geogràfica també implica altres àrees.

Al mapa emès pel servei meteorològic es poden veure clarament les zones marcades en groc, les quals representen les comarques sota risc moderat. Això implica que, encara que la intensitat de la pluja podria ser variable, hi ha una probabilitat alta que certes àrees es vegin afectades per precipitacions intenses i puntuals.

Durant el dia, la situació anirà evolucionant i s'espera que el moment de més risc es presenti entre les 18.00 i les 24.00. Tal com s'il·lustra a la gràfica de risc de Meteocat.

En aquesta franja horària, el nivell d'alerta es manté al grau 2 de 6. Tot i que la quantitat de comarques en què es preveu un risc moderat ha augmentat en comparació del pronòstic inicial.

| ACN

Consells de prevenció i preparació

Donat l'increment del nombre de comarques sota alerta, Meteocat aconsella a la ciutadania que eviti desplaçaments innecessaris. A les àrees de risc durant les hores de major intensitat de pluja.

A més, recomana precaució en zones on es pugui acumular aigua, com ara en vies de circulació i àrees amb poca absorció. A causa de la possible formació de basses d'aigua que dificultin el trànsit i posin en perill els conductors.

Tot i que el nivell de perill no és extrem, la rapidesa amb què pot augmentar el caudal d'aigua en cas d'una precipitació intensa fa necessari prendre mesures preventives. Per això, Meteocat també suggereix als residents en àrees susceptibles d'inundació que estiguin atents a possibles actualitzacions de l'avís meteorològic.

Previsió per a les properes hores

La previsió indica que, després de la mitjanit, la intensitat de la pluja hauria de començar a disminuir gradualment, cosa que portaria a una reducció del risc meteorològic força considerable.

Tot i això, el temps inestable podria persistir en algunes àrees fins a primeres hores de dijous. Meteocat destaca que l'episodi de pluges afectarà especialment les comarques del litoral i el prelitoral, on s'espera que les tempestes puguin ser més intenses i duradores.