Loteria de Nadal 2024: Fins quan es poden comprar dècims?

El 22 de desembre és una data que molts espanyols esperen amb emoció i esperança. Aquest dia se celebra el tradicional Sorteig de la Loteria de Nadal, un esdeveniment que no només reparteix milions, sinó que també omple les llars d'il·lusió i nerviosisme. Des de primeres hores del matí, els bombos comencen a girar i els nens de Sant Ildefons canten els números que poden canviar vides, convertint-se en un símbol indiscutible de Nadal a Espanya.

Si encara no has comprat el dècim, encara tens temps, però has d'estar atent als terminis. Les butlletes per a la Loteria de Nadal 2024 es podran adquirir fins a la nit del 21 de desembre. L'hora límit general és a les 22:00, encara que pot variar depenent de l'horari de tancament de cada establiment. Per això, es recomana no deixar la compra per al darrer moment, ja que molts punts de venda poden tancar abans d'aquesta hora.

| ACN

A més de la compra presencial, hi ha l'opció d'adquirir dècims per internet, una alternativa que ha guanyat popularitat els darrers anys. En aquest cas, el termini també conclou a les 22.00 del 21 de desembre. Comprar en línia no només permet evitar les cues d'última hora, sinó que també ofereix l'avantatge de poder triar el número que desitges de forma ràpida i còmoda. A través de les pàgines oficials i altres punts de venda autoritzats, pots cercar números específics, accedir als dècims més demandats o fins i tot compartir participacions amb amics i familiars.

La Loteria de Nadal, un imprescindible a les festes nadalenques

El Sorteig de la Loteria de Nadal és sens dubte un dels esdeveniments més esperats de l'any. Aquest 2024 el sorteig repartirà un total de 2.520 milions d'euros en premis. L'anhelat Gordo, el premi més gran, atorga 4 milions d'euros per sèrie, cosa que equival a 400.000 euros per dècim. A més, hi ha els segons premis, que reparteixen 1,25 milions d'euros per sèrie, i els tercers premis, que atorguen 500.000 euros per sèrie. També hi ha els quarts i cinquens premis, així com les aproximacions, terminacions i reintegraments, que permeten que milers de persones puguin emportar-se algun pessic.

| RTVE

La tradició de la Loteria de Nadal data del 1812 i ha evolucionat fins a convertir-se en un esdeveniment que uneix tota la població. Moltes famílies, empreses i grups d'amics comparteixen dècims i participacions, fent que la il·lusió es multipliqui. La possibilitat que "toqui alguna cosa" sempre genera converses i expectatives, ja que, com se sol dir, l'important és participar-hi.

Si bé el termini per comprar dècims està clarament estipulat, el que és recomanable és no esperar fins a l'últim moment. L'emoció d'escollir el vostre número de la sort, ja sigui per una data especial, una combinació significativa o simplement per intuïció, és part del ritual. Així que, si encara no ho has fet, corre a la teva administració més propera o entra a les plataformes en línia abans que el rellotge marqui les 22:00 del 21 de desembre. Qui ho sap? Potser aquest any siguis tu qui escolti el seu número acompanyat de l'anhelat "Gros!" al matí del 22 de desembre.