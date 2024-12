Loteria de Navidad 2024: ¿Hasta cuándo se pueden comprar décimos?

El 22 de diciembre es una fecha que muchos españoles esperan con emoción y esperanza. Este día se celebra el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad, un evento que no solo reparte millones, sino que también llena los hogares de ilusión y nerviosismo. Desde primeras horas de la mañana, los bombos empiezan a girar y los niños de San Ildefonso cantan los números que pueden cambiar vidas, convirtiéndose en un símbolo indiscutible de la Navidad en España.

Si aún no has comprado tu décimo, todavía tienes tiempo, pero debes estar atento a los plazos. Los boletos para la Lotería de Navidad 2024 se podrán adquirir hasta la noche del 21 de diciembre. La hora límite general es a las 22:00, aunque esto puede variar dependiendo del horario de cierre de cada establecimiento. Por eso, se recomienda no dejar la compra para el último momento, ya que muchos puntos de venta pueden cerrar antes de esa hora.

| ACN

Además de la compra presencial, existe la opción de adquirir décimos por internet, una alternativa que ha ganado popularidad en los últimos años. En este caso, el plazo también concluye a las 22:00 del 21 de diciembre. Comprar online no solo permite evitar las colas de última hora, sino que también ofrece la ventaja de poder elegir el número que deseas de forma rápida y cómoda. A través de las páginas oficiales y otros puntos de venta autorizados, puedes buscar números específicos, acceder a los décimos más demandados o incluso compartir participaciones con amigos y familiares.

La Lotería de Navidad, un imprescindible en las fiestas navideñas

El Sorteo de la Lotería de Navidad es, sin duda, uno de los eventos más esperados del año. Este 2024, el sorteo repartirá un total de 2.520 millones de euros en premios. El ansiado Gordo, el premio más grande, otorga 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. Además, están los segundos premios, que reparten 1,25 millones de euros por serie, y los terceros premios, que otorgan 500.000 euros por serie. También existen los cuartos y quintos premios, así como las aproximaciones, terminaciones y reintegros, que permiten que miles de personas puedan llevarse algún pellizco.

| RTVE

La tradición de la Lotería de Navidad data de 1812 y ha evolucionado hasta convertirse en un evento que une a toda la población. Muchas familias, empresas y grupos de amigos comparten décimos y participaciones, haciendo que la ilusión se multiplique. La posibilidad de que "toque algo" siempre genera conversaciones y expectativas, ya que, como se suele decir, lo importante es participar.

Si bien el plazo para comprar décimos está claramente estipulado, lo recomendable es no esperar hasta el último momento. La emoción de elegir tu número de la suerte, ya sea por una fecha especial, una combinación significativa o simplemente por intuición, es parte del ritual. Así que, si aún no lo has hecho, corre a tu administración más cercana o entra en las plataformas online antes de que el reloj marque las 22:00 del 21 de diciembre. ¿Quién sabe? Tal vez este año seas tú quien escuche su número acompañado del ansiado "¡Gordo!" en la mañana del 22 de diciembre.