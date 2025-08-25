La Llosa del Cavall, l’única gran notícia del cap de setmana als embassaments catalans

El conjunt dels embassaments catalans ha tancat el cap de setmana amb descensos molt continguts i una dada general positiva. La conca interna se situa al 73,80 % de la seva capacitat, tot just tres dècimes menys que divendres passat. Tot i que la tendència continua sent descendent, la pèrdua és molt limitada i confirma la resistència del sistema davant la calor d'agost.
La Llosa del Cavall es manté en positiu
La nota més destacada arriba des del pantà de la Llosa del Cavall, que és l'únic que registra una petita pujada. L'embassament guanya unes centèsimes i assoleix el 84,37 %, consolidant la seva posició com un dels més resistents de l'estiu. No és un increment espectacular, però sí una dada molt simbòlica, perquè demostra que hi ha pantans capaços d'aguantar fins i tot a la recta final del mes d'agost.
La resta d'embassaments han registrat baixades moderades, amb dues excepcions. Riudecanyes és el que més perd, amb un descens de més d'un punt i mig fins al 42,96 %. La correcció arriba després de diversos dies amb oscil·lacions importants, conseqüència de la gestió del transvasament amb Siurana. També Foix pateix una caiguda de més d'un punt i queda al 88,28 %, tot i que continua en xifres altes per a un embassament petit i molt variable.
Embassaments en estabilitat relativa
Els grans pantans mantenen la seva bona línia. Susqueda tot just cedeix unes centèsimes i se situa al 79,81 %, confirmant el seu paper com a embassament més estable de Catalunya. La Baells recula unes dècimes i queda al 87,17 %, encara en xifres excel·lents per a un mes d'agost. En el cas de Sant Ponç, la baixada és de tot just dues dècimes i es manté al 87,72 %, consolidant la seva posició com un dels més ferms del sistema.
Sau i Darnius Boadella són novament els que més acusen la pressió de l'estiu. Sau recula mig punt i baixa fins al 59,42 %, confirmant que és un dels embassaments més fràgils del sistema. Darnius Boadella també perd mig punt i queda al 61 %, xifres que continuen sent correctes però més ajustades. A la part baixa, Siurana continua en situació crítica, amb un 15,58 %, i confirma que és el gran punt feble de l'estiu.
Una foto general molt positiva
En conjunt, les dades mostren que els embassaments catalans mantenen una gran estabilitat i afronten el final d'agost amb marge suficient. La pèrdua acumulada durant el cap de setmana és molt petita, i la majoria de pantans catalans continuen en xifres molt superiors a les registrades l'any passat. El protagonisme de la Llosa del Cavall recorda que la resistència del sistema no és casualitat, sinó el resultat de la gestió i la capacitat d'aprofitar qualsevol episodi de pluja.