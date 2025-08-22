La Llosa del Cavall lidera la recuperació dels embassaments catalans un mes més tard

Els embassaments catalans tornen a oferir avui una dada en positiu després de setmanes marcades per descensos constants. La conca interna de Catalunya registra una lleugera pujada i arriba al 74,09 %, fet que suposa la primera millora en gairebé un mes en la comparativa diària. L'últim increment diari s'havia produït el passat 27 de juliol. Així doncs, aquest avanç trenca una dinàmica negativa que s'allargava des de feia 26 dies.
El protagonisme de la jornada recau en el pantà de la Llosa del Cavall, que guanya més de sis dècimes en només vint-i-quatre hores i se situa al 84,33 %. Però no és l'únic que millora. La Baells puja una dècima i mitja fins al 87,45 %, Sant Ponç també repunta unes centèsimes i queda al 87,94 %. Per la seva banda, Sau aconsegueix un lleu increment i se situa al 60 %. Aquests petits avenços confirmen que les pluges dels darrers dies han tingut un impacte real en el sistema.
La resta d'embassaments presenten descensos molt continguts. Susqueda perd dues dècimes però segueix amb xifres molt altes, amb un 79,86 %. Foix retrocedeix mig punt, fins al 89,31 %, tot i que es manté com un dels embassaments més plens de la conca interna. Al Camp de Tarragona, Riudecanyes baixa sis dècimes després de diversos dies d'oscil·lacions i queda al 44,59 %. D'altra banda, Siurana es manté en situació crítica amb un 15,69 %, reflectint la pressió constant sobre aquest pantà.
Gràcies a les pluges
El repàs general confirma que el sistema ha aconseguit frenar les pèrdues acumulades a l'agost. El balanç diari es tanca amb una millora de sis centèsimes en el conjunt de la conca, un resultat que pot semblar modest però que adquireix rellevància en ple estiu. En un mes tradicionalment marcat per l'evaporació i la demanda, registrar una pujada és poc habitual i subratlla la importància de les precipitacions recents.
El context meteorològic, però, no convida a l'optimisme a mitjà termini. Les pluges que han permès aquesta millora se'n retiraran en les pròximes hores i no s'esperen més episodis significatius a curt termini. Això significa que la dinàmica dels pròxims dies tornarà a estar dominada per petits descensos, quelcom normal en aquesta fase de l'estiu.
Amb aquesta dada, Catalunya encareix el final d'agost amb un missatge d'estabilitat. Tot i que el marge de millora és limitat, la pujada d'avui trenca la ratxa negativa i reforça la idea que el sistema manté solidesa. El cas de la Llosa del Cavall, convertit en l'embassament més destacat del dia, confirma que els pantans catalans són capaços d'aprofitar qualsevol episodi de pluja, fins i tot a la recta final de l'estiu.