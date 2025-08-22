La Llosa del Cavall lidera la recuperación de los embalses catalanes un més más tarde

Los embalses catalanes vuelven a ofrecer hoy un dato en positivo tras semanas marcadas por descensos constantes. La cuenca interna de Catalunya registra una ligera subida y alcanza el 74,09 %, lo que supone la primera mejora en casi un mes en la comparativa diaria. El último incremento diario se había producido el pasado 27 de julio, por lo que este avance rompe una dinámica negativa que se prolongaba desde hacía 26 días.

El protagonismo de la jornada recae en el pantano de La Llosa del Cavall, que gana más de seis décimas en solo veinticuatro horas y se sitúa en el 84,33 %. Pero no es el único que mejora. La Baells sube una décima y media hasta el 87,45%, Sant Ponç también repunta unas centésimas y queda en el 87,94%. Por su parte, Sau consigue un leve incremento y se coloca en el 60%. Estos pequeños avances confirman que las lluvias de los últimos días han tenido un impacto real en el sistema.

El resto de embalses presentan descensos muy contenidos. Susqueda pierde dos décimas pero sigue en cifras muy altas, con un 79,86 %. Foix retrocede medio punto, hasta el 89,31 %, aunque se mantiene como uno de los embalses más llenos de la cuenca interna. En el Camp de Tarragona, Riudecanyes baja seis décimas tras varios días de oscilaciones y queda en el 44,59%. Por otro lado, Siurana se mantiene en situación crítica con un 15,69 %, reflejando la presión constante sobre este pantano.

Gracias a las lluvias

El repaso general confirma que el sistema ha logrado frenar las pérdidas acumuladas en agosto. El balance diario se salda con una mejora de seis centésimas en el conjunto de la cuenca, un resultado que puede parecer modesto pero que adquiere relevancia en pleno verano. En un mes tradicionalmente marcado por la evaporación y la demanda, registrar una subida es poco habitual y subraya la importancia de las precipitaciones recientes.

El contexto meteorológico, sin embargo, no invita al optimismo a medio plazo. Las lluvias que han permitido esta mejora se retirarán en las próximas horas y no se esperan más episodios significativos a corto plazo. Eso significa que la dinámica de los próximos días volverá a estar dominada por pequeños descensos, algo normal en esta fase del verano.

Con este dato, Catalunya encara el final de agosto con un mensaje de estabilidad. Aunque el margen de mejora es limitado, la subida de hoy rompe la racha negativa y refuerza la idea de que el sistema mantiene solidez. El caso de La Llosa del Cavall, convertido en el embalse más destacado del día, confirma que los pantanos catalanes son capaces de aprovechar cualquier episodio de lluvia, incluso en la recta final del verano.