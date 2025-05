Lliçó apresa, canvi radical als embassaments catalans: Confirmat per l'ACA

Catalunya afronta l'arribada imminent de l'estiu amb un panorama radicalment diferent del de l'any passat. Després de mesos d'incertesa, restriccions i preocupació per la sequera, la situació actual dels embassaments ofereix un respir esperançador. Segons les dades actualitzades avui mateix, 26 de maig, les reserves de les conques internes catalanes es mantenen estables, assolint un confortable 80,27% de la seva capacitat total.

Aquesta xifra contrasta enormement amb la dramàtica situació viscuda en el mateix període de 2023, quan l'escassetat de pluges va forçar el Govern català a activar restriccions generalitzades en nombroses comarques. Ara, amb els embassaments pràcticament plens i la temporada seca a punt de començar, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, ha volgut subratllar un missatge clau: la lliçó s'ha après.

En una entrevista concedida al programa 'Cafè d'idees', emès a La2 de RTVE, Armenter va admetre sense embuts els errors del passat i va reconèixer que "hem estat potser massa anys sense sequera. Veníem de sequeres molt contínues des de finals dels 90, però des del 2008 fins a aquesta darrera sequera no n'havíem tingut cap i ens havíem oblidat de fer els deures". Aquestes declaracions mostren una autocrítica poc habitual, però necessària, per part de la màxima autoritat en matèria hídrica a Catalunya.

Armenter també ha aprofitat per enviar un missatge tranquil·litzador de cara al futur immediat i a mitjà termini, destacant que l'ACA ja disposa d'un full de ruta ferma per a tot Catalunya, amb l'horitzó posat al 2030: "El que tenim ara és una fulla de ruta que ja tenim en marxa per a tot Catalunya. I això és el que hem de treballar amb un horitzó 2030 per poder-li donar la volta i que aquesta sequera no ens falli i tinguem tots els recursos que calguin".

Satisfets amb les dades actuals

Les paraules del director de l'ACA reforcen la sensació generalitzada que s'està actuant amb previsió i responsabilitat. Tot i que la capacitat actual del 80,27% assegura tranquil·litat a curt termini, les declaracions d'Armenter deixen clar que no es repetirà l'error de la complaença que va portar Catalunya al límit de la crisi hídrica.

La bona situació actual es tradueix en menys pressió per a agricultors, indústries i, sobretot, la població en general, que ara afrontarà la temporada més seca amb la tranquil·litat que ofereixen les reserves actuals. No obstant això, la planificació i gestió responsable continuaran sent claus per evitar futurs episodis crítics, en un context climàtic cada cop més impredictible.

L'ACA, conscient d'aquests desafiaments, ja ha activat una estratègia integral que inclou inversions en infraestructures de reserva i distribució d'aigua, campanyes de sensibilització ciutadana i projectes destinats a reduir la dependència exclusiva de les precipitacions. Amb aquestes accions es pretén garantir que Catalunya mantingui la seva seguretat hídrica no només aquest estiu, sinó en les pròximes dècades.