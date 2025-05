Adeu definitiu a les pluges després de l'anunci del Meteocat: 'Els pròxims dies...'

per Iker Silvosa

L'ambient a Catalunya experimenta un gir notable que convida a fer plans a l'aire lliure, aprofitar la llum i deixar, per fi, el paraigua a casa. Després de setmanes d'una certa inestabilitat, l'atmosfera es transforma i la tranquil·litat meteorològica passa a ser la protagonista a l'horitzó més immediat. Alguna cosa ha canviat, i aquesta vegada, el Meteocat llança un missatge inequívoc sobre el destí de les precipitacions.

Una atmosfera dominada pel sol i l'estabilitat

L'últim informe del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) marca un abans i un després: els dies vinents estaran clarament dominats per un ambient assolellat i molt estable, on les pluges seran només records. La previsió oficial subratlla l'arribada d'una situació anticiclònica ben assentada que abasta tot el territori, des del litoral fins a l'interior, i des del Delta de l’Ebre fins als Pirineus.

Durant el dimarts al matí, el cel romandrà majoritàriament serè, només interromput pel pas d'algunes bandes de núvols alts i prims que creuaran sense gairebé impacte. Els intervals de núvols baixos se centraran al nord-est, especialment en zones properes a l'Empordà i al litoral de Girona, però sense deixar precipitacions. A partir del migdia, creixeran alguns núvols d'evolució diürna sobre punts de muntanya al Pirineu i Prepirineu, a més d'un lleuger augment de núvols alts, que en cap cas portaran canvis substancials.

| Meteocat

A la tarda de dimarts, les condicions continuaran sota control: la major part de Catalunya gaudirà de cels assolellats, amb només alguns intervals de núvols baixos persistents al litoral central i la Costa Brava. Les imatges del Meteocat confirmen aquest predomini del sol, amb les icones de sol serè estenent-se per tota la geografia catalana, mentre els símbols de núvols es limiten a petites zones puntuals.

Les pluges diuen adeu i les temperatures comencen a pujar

La situació continuarà dimecres en la mateixa línia d'estabilitat atmosfèrica. Des de primera hora, el cel serà serè en general, només alterat de manera molt puntual per núvols d'evolució en sectors del Pirineu i Prepirineu occidental a partir del migdia. La tarda portarà el pas d'algunes bandes de núvols alts, que gairebé no modificaran l'ambient assolellat predominant. La possibilitat de precipitacions és pràcticament nul·la, i la sensació d'estabilitat serà la tònica dominant.

En paral·lel, les temperatures experimentaran una clara tendència a l'alça, com ha destacat el mateix Meteocat als seus canals oficials. S'espera que les màximes pugin progressivament, superant àmpliament els 25 °C a bona part de les comarques de l'interior, i fins i tot acostant-se o superant els 30 °C en punts de Ponent i la Depressió Central. El litoral, gràcies a la influència de les brises marines, mantindrà valors una mica més continguts, però igualment agradables i plenament estiuencs.

Els mapes de previsió ho confirmen de manera contundent: dimarts i dimecres presenten una Catalunya banyada d'icones de sol radiant, només matisats per núvols baixos en punts costaners i, en menor mesura, per nuvolositat d'evolució en zones de muntanya durant la tarda. A la pràctica, això vol dir que ciutats com Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i les seves respectives comarques veuran el retorn de jornades plenament assolellades, amb visibilitat excel·lent i sense risc de precipitacions.

Al Pirineu i Prepirineu, tot i que puguin créixer alguns núvols durant la tarda, el risc de tempesta desapareix pràcticament per complet, consolidant un panorama meteorològic ideal per a activitats a la natura, excursions i turisme rural. L'ambient sec i els cels nets dominaran el paisatge, amb temperatures que conviden a deixar de banda la jaqueta.