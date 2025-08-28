Alegria a mitja Espanya: en aquestes 15 regions refrescarà de valent aquest dijous

En dies de calor persistent, qualsevol brisa o ombra sembla un regal. N'hi ha prou que l'ambient es torni una mica més amable perquè l'ànim general també s'elevi. No es tracta només de graus en un termòmetre, sinó de com ens afecten en la vida diària.
Sortir al carrer sense aquesta sensació d'ofec, dormir sense necessitat de ventilador o fins i tot cuinar sense suar, ja és una millora notable. Per això, hi ha regions d'Espanya que rebran amb els braços oberts el canvi que s'acosta. L'alleujament tèrmic és a tocar i arriba per quedar-se, almenys, per uns dies.
Baixada tèrmica en províncies clau de l'interior i nord
"El pas d'un solc amb aire polar provocarà una davallada gairebé general de les temperatures a l'Espanya peninsular", van confirmar des dels serveis meteorològics. Aquesta entrada d'aire fred del nord portarà una baixada notable d'entre 6 i 8 graus en 15 províncies concretes. El contrast amb els més de 38 °C registrats recentment a Granada o Montoro serà més que evident.
Saragossa, Terol, Osca, Navarra, La Rioja, Sòria i Burgos seran algunes de les més afectades al nord-est i nord. Al centre peninsular, també s'hi sumen Segòvia, Àvila, Madrid, Guadalajara i Toledo. I al sud i sud-est, el descens arribarà a Albacete, Ciudad Real i Còrdova, on les màximes també s'endolciran de manera destacada.
En totes aquestes províncies, l'ambient serà molt més suportable. En alguns casos, com Saragossa o Madrid, es passarà de 37 °C a 27 °C en només 24 hores. Aquesta diferència es notarà des de primera hora del dia i serà benvinguda per tots aquells que demanaven una treva des de fa temps.
Un alleujament que es reparteix de nord a sud
El descens tèrmic serà més notable al terç nord, però no es quedarà aquí. Castella-la Manxa, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, Extremadura i l'interior andalús també rebran aquest aire més temperat. "Fins a 8 °C menys en aquestes 15 províncies", apunten des dels serveis especialitzats.
Només el sud-est peninsular mantindrà la calor a causa del vent de ponent, especialment a Múrcia i el sud d'Alacant. Allà, s'esperen valors que podrien superar els 36 °C. Amb tot, el panorama general serà d'alleujament i cels més nets.
Aquest refresc, encara que passatger, retorna el confort a milions de persones. Una pausa que s'agraeix i que recorda que, a poc a poc, l'estiu comença a donar pas a la tardor.