Gir de 180 graus sobre el suposat ictus de Jordi Pujol: Comunicat urgent de Salut

A les 12:12 p.m. d'avui, dimecres 23 de juliol de 2025, el Departament de Salut de Catalunya i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau han emès un comunicat urgent desmentint els rumors sobre l'estat de salut de Jordi Pujol. Una notícia d'El Periódico, àmpliament difosa, assegurava que el President es trobava ingressat per un ictus. Tanmateix, ambdues institucions i la família han desmentit categòricament aquesta informació, qualificant-la de fake i generant un gir inesperat en les especulacions que havien sorgit durant el matí.

El rumor es va propagar ràpidament després de la publicació de la notícia, alimentant la preocupació a Catalunya, especialment per l'antecedent de salut de Pujol. El setembre de 2022, l'expresident va patir un ictus que va requerir una intervenció quirúrgica d'urgència al mateix hospital, deixant seqüeles com limitacions en la parla i la mobilitat.

Aquell episodi, tractat amb una cateterització femoral per remoure un coàgul, havia posat de manifest la vulnerabilitat de Pujol a aquesta condició neurològica.

| ACN

L'Hospital Sant Pau, un centre de referència en neurologia i Patrimoni de la Humanitat per la seva arquitectura modernista dissenyada per Lluís Domènech i Montaner, havia estat aleshores clau en la seva recuperació parcial. L'esment d'aquest lloc en el bulo va intensificar les reaccions, però el comunicat oficial ha aclarit que no hi ha cap ingrés relacionat amb ell.

El desmentiment ha estat acompanyat per una crida del Departament de Salut a la responsabilitat ciutadana, instat a verificar la informació abans de difondre-la. Aquesta mesura respon a l'impacte de les xarxes socials, on hashtags com #JordiPujol s'havien disparat, barrejant missatges de suport amb debats sobre el seu llegat.

En termes de salut pública, el bulo posa el focus en la importància de la prevenció de l'ictus, especialment en persones grans. Experts de la Sociedad Española de Neurología destaquen factors com la hipertensió i la diabetis com a riscos clau, un tema rellevant en una Espanya amb una població envellida.

Tot i que l'estat real de Pujol és bo, segons ha confirmat el seu fill Oriol Pujol, la comunitat catalana roman atenta, desitjant que la seva salut es mantingui estable.